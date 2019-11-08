交易所咁搞法　會唔會動到「牛氣」？

股民望牛市，世界各地唔少交易所外面或金融街都放件牛雕塑，我哋港交所外面直頭打孖擺夠兩隻添。真係有冇咁啱，分別鎮守中美交易所嘅牛，最近唔係換就係搬，會否動到份牛氣呢可？

美國紐約金融區嗰隻「Charging Bull」，係當地必到景點，中國遊客唔摸過唔安樂，隻銅牛係1987年美國股災後，係由藝術家Di Modica自資創作，喺1989年放於紐交所外當聖誕禮物。

之但係紐交所唔領情，報警掉咗佢，搞到公眾嘈晒，結果市政府將隻牛搬咗去現址鮑靈格林公園(Bowling Green)，即係紐交所過兩個街口，一擺就30年。

點知近排，紐約市政府基於人群安全理由，又打算將隻銅牛搬返近紐交所，Di Modica大叔同一啲當地人群起反對，今次又睇吓點收科。

而地球另一邊嘅上海交易所新大樓最近就換新牛，內地網民幾咁自豪，話氣勢勁過人哋紐約嗰隻，一洗舊牛「頽」氣咁話。

隻新牛放於上海國際金融中心門口，重點在於佢昂首挺胸、牛角向上，而且仲係紅銅色嘅！事關與香港唔同，喺內地，紅色代表升市，綠色代表跌市。

相反，現時於上海證券大廈外坐鎮上交所嗰隻舊玉石牛，莫講顏色綠綠哋唔老嚟，造型仲要係耷頭嘅，畀股民嫌棄咗好多年，A股股評紅人英大証券首席經濟學家李大霄更加多次向當局反映，彈隻舊牛「又黑又瘦、冇朝氣」。

呢隻舊牛其實都有啲辛酸，唔係首次被人郁。話說佢原本放喺上交所大堂內，聽講2012年3月有某公司總裁講咗句，牛放室內，即室字部首下面有個牛字，即係牢籠個「牢」字，仲唔困死個牛勢咁話！上交所立即從善如流，4月初將隻石牛搬出大樓西門室外，即使當日上海股市只係升咗啲啲，但股民一概入晒「牛破牢而出」數。

至於今次隻新牛，周一出場，內地股民High爆，憧憬會頂出個牛市，滬綜指確係升咗兩日，但到周三已斷纜轉跌。難怪網民話，睇真啲，新牛得三隻腳着地，怕且A股企唔穩喎。嗱唔爭在講多句，查實上交所根本仲未搬入新大樓，仍係由舊石牛守住......

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