季檢揭盅！恒指成分股不變　國指納中生製藥及潤燃

恒指公司計劃進行有關恒生指數的市場諮詢，該諮詢將涵蓋多項議題，例如各類型股票，例如同股不同權公司，是否符合被納入指數的資格及指數中金融業的權重問題等。諮詢預計明年首季進行，而有關諮詢結果則於明年5月公布。

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