季檢揭盅！恒指成分股不變 國指納中生製藥及潤燃
2019年11月08日 18:17
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恒生指數有限公司公布截至2019年9月30日季檢結果。恒生指數成分股沒有變動，國企指數「兩入兩出」，加入中國生物製藥(01177)及華潤燃氣(01193)，剔除中國中鐵(00390)及中國建材(03323)。有關變動將於12月9日起生效。
此外，根據季度快速納入機制，恒生綜合大中型股指數成分股數目，將由302隻增加至303隻，新加入的為中梁控股(02772)。恒生綜合指數的成分股數目，將由480隻增加至481隻。
恒指公司計劃進行有關恒生指數的市場諮詢，該諮詢將涵蓋多項議題，例如各類型股票，例如同股不同權公司，是否符合被納入指數的資格及指數中金融業的權重問題等。諮詢預計明年首季進行，而有關諮詢結果則於明年5月公布。
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