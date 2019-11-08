轉買私樓！白居二639.8萬購嘉湖三房戶

首期入場門檻下降，吸引白居二放棄資格轉購私樓。中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊上月成交量突破近年新高，導致盤源減少，另部分業主將叫價調高，踏入11月份，成交顯著放緩，暫時僅錄得6宗成交，對比上星期減少一半。

他續稱，近日賞湖居2座低層A室，實用面積639方呎，套三房間隔，附全屋裝修，剛以639.8萬元沽出，呎價10,013元。

他又指出，新買家為外區分支家庭客，早於兩年前已開始留意私人物業市場，但當時私樓價格一直向上升，及後政府將「白居二」市場恒常化，故遲遲未能決定入市私樓。

該名買家最近終於成為「白居二」中籤者，開始物色天水圍未補價第二市場居屋，預算500萬元，唯心儀屋苑價格已飆升至550萬元以上。該買家認為未補地價居屋有轉讓限制，貼近私樓價極不合理，轉為留意嘉湖山莊，而項目三房做價600餘萬元，受惠新按揭政策，最高亦可承做9成按揭，加上原業主肯減價，故即晚落訂成交。

據了解，原業主則於2015年1月以445萬元買入，現沽貨帳面獲利194.8萬元，升值約43%。

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