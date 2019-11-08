瑞聲科技：料毛利率續升　光學業務成增長亮點

投資者關係主管郭美姍指，光學業務持續高速增長，第3季收入按年增長80%至3.13億元，公司視為未來增長動力。其中塑膠鏡頭產品成功滲透至更多Android旗艦機手機，更高規格的訂單佔比持續上升，有望在今年底單月出貨量突破6,000萬。至於公司獨有的WLG潛望鏡鏡頭預計於明年量產，亦為光學業務帶來增長動力。

至於5G智能手機將於明年陸續推出，郭美姍指公司法一直積極提升手機裝置規格，相信在支援5G手機的技術基礎穩固，並有完整手機升級路線圖，為求提升市場滲透率和收入。

莫祖權稱，公司的聲學、光學、電磁傳動、微機電系統器等業務發展規模和佔收入比例不一，整體毛利率雖然下降，但不反映公司目前發展情況。他對公司未來發展正面，其中聲學技術──加速超線性結構產品(SLS)的規格不斷提高，出貨量和平均價格上升，可見聲學產品在市場上具競爭力，相信未來聲學業務的毛利率有望超越40%。

被問及公司業績走樣會否擔心被剔出恒指成分股，莫祖權指，公司專注發展業務，為投資者帶來更大回報，並希望市場更關注公司各業務的發展情況和潛力。郭美姍又指，公司長遠不會側重收入佔比較高的業務，強調各業務互相產生協同效應，才有助公司可持續發展。公司會持續增加投資資本，尤其是光學和微機電系統器業務，讓規格和性能進一步提升，配合已成熟的聲學和電磁傳動業務。

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