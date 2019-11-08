蓋茨：若不是......Windows早就雄霸手機系統市場

科技巨頭微軟(Microsoft)在電腦操作系統及辦公室軟件市場，有着不可動搖的地位，不過，說到智能手機操作系統，則在「三國演義」中早早就被iOS及Android擊退。

微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gate)近期在一次訪問中表示，該公司本可以放上更多精力放在手機作業系統的開發上，並足以成功痛擊對手，但因當年公司被反壟斷的訴訟纏繞，令他們分心，並且錯失了在智能手機市場攻城掠地的機會。否則，現在消費者不會購買Android手機，而是會選擇最新型號的Windows Mobile系統手機。

他回憶指，當時微軟推出新版的Windows Mobile系統，比原先計劃遲了三個月，因而未能夠按計劃用於Motorola發表的新手機中。

事實上，由於開發上的效率不及對手，使Windows Mobile的普及程度遠遠落後於人，就算後來微軟藉收購Nokia推出多款Windows Mobile手機，但已不能再撼動iOS及Android的地位，最終唯有選擇退場。

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