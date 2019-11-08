新盤UPDATES：市區大型項目部署登場

新盤推售攻勢凌厲，繼新界區大型項目開售熱銷後，再有市區大盤極速部署登場，料進一步推高本月新盤交投量。

●嘉峯匯獲批預售文件 最快月內開售

資料顯示，項目由4座住宅大廈及4座洋房組成，合共提供1,006伙，間隔包括開放式戶、1房至3房戶，其中以兩房戶為主打，佔整個樓盤超過五成單位，而開放式戶面積料約200至300方呎。

市況方面，他認為，今年上半年樓市氣氛不俗，但6月開始轉弱，直至早前政府放寬樓按保險的樓價上限，對市場具刺激作用，近期開售新盤反應理想，反映出市場具有需求。

●嘉峯匯樓書上網 最細287方呎起

啟德嘉峯匯項目樓書已剛上載至物業網站，分層住宅標準單位實用面積介乎287至778方呎，特色戶最大面積1,888方呎，4座洋房面積由3,215至3,268方呎。據悉，該盤示範單位日內率先開放予地產代理預覽進行「熱身」，最快下周開價及月內開售。

●明翹匯開售：暫錄8組買家連購兩伙

該盤位於尖沙咀的售樓處內、外場面熱鬧，大批準買家按抽籤次序，分組到場登記及等候揀樓。

發展商日前已截止接受認購，據悉，共錄得約6,000張入票登記，超額認購逾19.5倍。

●明翹匯開售：買家斥逾1300萬購2個兩房戶

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，明翹匯推出292伙進行次輪銷售，料可順利沽清。公司頭籌買家連購兩伙兩房單位，即供折實樓價共逾1,300萬港元。

●明翹匯開售：李太斥直指「好過抽居屋」

有青衣街坊李太稱，已等待區內新盤15年，並剛斥資千餘萬港元購入一房及兩房戶，計劃用作收租。對於樓盤價錢是否合理，她直言「好過抽居屋」。

●朗城滙建築期折扣擴大至售價8.5%

華懋集團旗下元朗朗城滙，剛更新價單，建築期付款計劃的折扣，由原本2%擴大至8.5%，而完成交易前首期金額亦由原本15%減至10%。同時，該盤1座32樓A室的價單售價由1,158.5萬調低至1,156萬元，呎價由20,009減至19,965元。

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