新盤UPDATES：市區大型項目部署登場
2019年11月08日 19:41
東網電視更多新聞短片
新盤推售攻勢凌厲，繼新界區大型項目開售熱銷後，再有市區大盤極速部署登場，料進一步推高本月新盤交投量。
●嘉峯匯獲批預售文件 最快月內開售
年底前仍有大型新盤部署登場。嘉華國際(00173)營業及市場策劃總監(香港地產)溫偉明證實，旗下啟德嘉峯匯已獲批預售樓花同意書，全速部署開盤。他透露，項目最快下周開放示範單位，好大機會月內開售。
資料顯示，項目由4座住宅大廈及4座洋房組成，合共提供1,006伙，間隔包括開放式戶、1房至3房戶，其中以兩房戶為主打，佔整個樓盤超過五成單位，而開放式戶面積料約200至300方呎。
市況方面，他認為，今年上半年樓市氣氛不俗，但6月開始轉弱，直至早前政府放寬樓按保險的樓價上限，對市場具刺激作用，近期開售新盤反應理想，反映出市場具有需求。
●嘉峯匯樓書上網 最細287方呎起
啟德嘉峯匯項目樓書已剛上載至物業網站，分層住宅標準單位實用面積介乎287至778方呎，特色戶最大面積1,888方呎，4座洋房面積由3,215至3,268方呎。據悉，該盤示範單位日內率先開放予地產代理預覽進行「熱身」，最快下周開價及月內開售。
●明翹匯開售：暫錄8組買家連購兩伙
佳明集團(01271)旗下青衣明翹匯，周五(8日)推出292伙進行次輪銷售。佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，明翹匯銷售反應理想，由於希望加快銷售速度，是次每半小時安排100名買家進入售樓處揀樓。暫時已錄8組買家大手連購2伙，最多涉資約1,300萬至1,400萬元。有信心今日推出單位可沽清。
該盤位於尖沙咀的售樓處內、外場面熱鬧，大批準買家按抽籤次序，分組到場登記及等候揀樓。
發展商日前已截止接受認購，據悉，共錄得約6,000張入票登記，超額認購逾19.5倍。
●明翹匯開售：買家斥逾1300萬購2個兩房戶
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，明翹匯推出292伙進行次輪銷售，料可順利沽清。公司頭籌買家連購兩伙兩房單位，即供折實樓價共逾1,300萬港元。
●明翹匯開售：李太斥直指「好過抽居屋」
有青衣街坊李太稱，已等待區內新盤15年，並剛斥資千餘萬港元購入一房及兩房戶，計劃用作收租。對於樓盤價錢是否合理，她直言「好過抽居屋」。
●朗城滙建築期折扣擴大至售價8.5%
華懋集團旗下元朗朗城滙，剛更新價單，建築期付款計劃的折扣，由原本2%擴大至8.5%，而完成交易前首期金額亦由原本15%減至10%。同時，該盤1座32樓A室的價單售價由1,158.5萬調低至1,156萬元，呎價由20,009減至19,965元。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。