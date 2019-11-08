【餐飲寒冬】酒樓股龍皇集團上季轉蝕1386萬

截至9月底，集團分別於中國香港、澳門及上海經營10間全服務式酒家，以「龍皇」、「龍璽」、「龍袍」、「皇璽」及「龍宴」品牌提供粵菜，8間酒家位於香港，其中2間位於香港島，4間位於九龍，以及2間位於新界。另外2間在澳門及上海。

集團表示，消費情緒可能持續受中美貿易戰、物業及股票市場波動，以及香港當前不穩定的社會氛圍所影響。為應對當前低迷的顧客情緒及不可預知的市況，集團將會加大宣傳力度，以保持競爭力，包括定期推出新促銷菜單及應季菜餚。

未來若消費情緒未獲提升，經濟將受到影響，集團將不斷調整其業務策略，以應對相關市場變化。集團將繼續評估整體市況，致力在日後擴張分店與關閉業績未如理想分店之間取得平衡。

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