避險情緒急降！金價插穿1460　圓匯跌破「牛熊線」

市場避險情緒急降，金價及日圓皆跌！現貨金周五(8日)跌穿每安士1,460美元，低見每安士1,456美元，跌0.8%，為8月以來最低；若以此幅度收市，本周會累瀉近4%，為2017年5月以來最大單周跌幅。

澳新銀行表示，市場風險需求抬頭，使黃金避險買盤近乎耗盡，促使金價大跌；DailyFX高級外匯策略師Ilya Spivak表示，黃金市場似乎終於從震盪區域走出來，而這次的選擇是「向下突破」，後市要看中美貿易協議，一旦落實簽署，金價料再跌；相反，金價將再次攀升。

瑞銀表示，股市和利率市場的表現，使目前黃金市場大幅受壓。市場風險情緒上升使黃金市場出現了大量拋售離場。

另一邊廂，同屬避險資產的日圓匯價跌穿了俗稱「牛熊線」的200天線後，兌每美元愈跌愈有，最新報109.48，每百日圓兌港元低見7.15，為今年5月以來最低。

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