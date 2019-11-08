樓價UPDATES：優質大單位承接力轉強

優質大單位放盤罕有，近期承接力轉強，北角海天峰剛錄得海景戶買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●海天峰2座高層A室，實用面積998方呎，向南面，享全煙花海景。單位於9月底放盤，叫價1,350萬元，減價90萬元後，以3,000萬元沽出，實用呎價30,060元。

●西灣河君悅軒高層B室，實用面積644方呎，以三房包括一套房間隔，向東北及享海景。上址原開價1,250萬元，減價42萬元，獲換樓人士以1,219萬元承接，實用呎價18,929元，單位逾8年升值37%。

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九龍區

●新蒲崗居屋采頤花園4座中層C室三房戶，實用面積591方呎，減價44萬元，終獲綠表買家於未補價第二市場以716萬元購入，實用呎價12,115元。

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新界區

●粉嶺區屋苑呎價普遍較市區低水，吸引投資客物色心儀單位。該區雍盛苑A座低層24室，實用面積206方呎，以開放式間隔，座向西南望園景。單位原開價315萬元，放盤1星期，減價29萬元，獲買家於已補價自由市場以286萬元購入作投資，實用呎價13,883元。

●馬鞍山新港城R座低層03室兩房戶，實用面積337方呎，原開價592萬元，減價11萬元，以581萬元獲買家承接，實用呎價17,240元。上址為原業主於2011年5月購入，當時作價248萬元，持貨至今帳面獲利343萬元。

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