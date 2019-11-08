夜市UPDATES：中美有暗湧！美股及港股夜期窄幅上落

中美首階段貿易協議仍有變數，加上美股接連創下新高，投資者高追態度審慎，美股早段窄幅上落。道指現報27,668點，跌6點或0.02%；標指現報3,084點，跌0.7點或0.02%；納指現報8,439點，升4點或0.06%。港股夜期現報27,694點，升14點，高水43點。

市場避險情緒降溫，現貨金跌穿每安士1,460美元，低見每安士1,456美元，跌0.8%，為8月以來最低；若以此幅度收市，本周會累瀉近4%，為2017年5月以來最大單周跌幅。

另一邊廂，同屬避險資產的日圓匯價跌穿了俗稱「牛熊線」的200天線後，兌每美元愈跌愈有，最新報109.48，每百日圓兌港元低見7.15，為今年5月以來最低。

外國傳媒報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅周五(8日)證實，中美首階段協議包括推遲12月15日開徵的關稅，但已加徵的關稅將維持，已便在未來第2及第3階段的貿易談判中發揮作用。

印度央行前行長、現於芝加哥布斯商學院任教的Raghuram Rajan表示，儘管最近有指中美討論取消已加徵關稅，但貿易戰仍可能升級，特朗普政府可能無法達成一項持久協議。他說：「在過去幾天，有一些關於降低美中之間關稅的討論，但這並非終點，雙方能達成全面協議的機會確實很小。」他補充，在明年前後都不太可能達成一項足以恢復跨境投資信心的好協議，甚至可能需要新一屆美國政府。

歐洲方面，德國公布，9月出口增幅創近兩年新高，緩和了市場對衰退的擔憂，主因是德國經濟結構是倚賴出口。德國聯邦統計局表示，9月經季節調整出口按月增長1.5%，為2017年11月以來新高，也遠超市場預期的增長0.4%；同月進口則按月增1.3%，使貿易順差從8月的187億歐元擴至192億歐元。

歐股尾市變動不大，英國富時100指數報7,368點，跌38點或0.52%；德國DAX指數報13,234點，跌55點或0.42%；法國CAC指數報5,876點，跌14點或0.24%。

【22:38】市場消化中美貿易關係改善的消息，美股開市早段偏軟，道指自紀錄高位回落，跌34點，至27,640點；納指跌20點，至8,414點；標指跌4點，至3,080點。

美國便服零售商Gap估計第3季整體同店銷售跌4%，旗下主要品牌無一幸免。該公司並下調全年每股盈利預測，及宣布撤換行政總裁，股價早段急挫3.43%至17.44美元。

迪士尼上季每股盈利1.07美元，與收入雙雙勝市場預期，主要受惠電影票房強勁。迪士尼股價早段漲4.03%至138.31美元。

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