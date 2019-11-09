IMF宣布向巴基斯坦發出首階段60億美元財政援助

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)公布，將向巴基斯坦發出60億美元貸款的第一部分。

IMF表示，巴基斯坦的財政赤字正在縮窄，而IMF將向該國發出第一階段60億美元的財政援助貸款計劃。在今年4月，IMF同意向巴基斯坦進行為期3年的一攬子救助計劃，這是自1980年代末以來，IMF對巴基斯坦的第13次財政援助方案，因為該國的經濟前景持續惡化。

IMF巴基斯坦事務負責人Ramirez Rigo表示，審查完成後，將能夠為巴基斯坦提供3.28億特別提款權(約為4.5億美元)，並將有助釋放來自雙邊和多邊夥伴的大量資金。

他說，巴基斯坦政府政策已開始見效，有利恢復經濟穩定；至於外部和財政赤字正在縮小，通脹預計將下降。他續指，儘管巴基斯坦經濟增長緩慢，但仍將保持正增長。

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