歐股收市下挫　安聯股價跌2.7%

中美貿易談判仍存不確定性，歐洲股市收市下挫。英國富時100指數收報7,359點，跌47點或0.63%；法國CAC指數收報5,889點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報13,228點，跌60點或0.46%。

中美正談判首階段貿易協議文本，有指中美達成協議的話，兩國就同步同比率撤銷互徵的關稅。不過，美國總統特朗普周五(8日)大潑冷水，稱未曾同意完全撤銷對中國貨實施的關稅。他又指，首階段協議會於美國簽署，選址可能是其票倉艾奧瓦州。

此前，中國商務部於周四宣布中美會於達成首階段協議後撤銷關稅。白宮亦指美國可能會撤銷部分對華貨徵收的關稅。消息指，特朗普上月於白宮接見到訪的中國國務院副總理劉鶴時，沒有提及上述要求或條件。

個股方面，德國最大保險商安聯(Allianz)公布，截至9月底止第3季業績，期內收入334億歐元，按年升8.1%，錄得經營溢利29.84億歐元，按年微跌0.1%。安聯股價周五下跌2.71%。

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