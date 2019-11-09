美股收市：道指尾市轉升　3大指數齊破頂！

雖然中美貿談尚存不確定性，但美國股市周五保持強勢，3大指數齊創收市新高。道指收復早段失地，尾市轉跌為升，收報27,681點，升6點或0.02%；標指收報3,093點，升7點或0.26%；納指收報8,475點，升40點或0.48%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.22%、0.85%和1.06%。

中美正談判首階段貿易協議文本，有指中美達成協議的話，兩國就同步同比率撤銷互徵的關稅。不過，美國總統特朗普周五(8日)大潑冷水，稱未曾同意完全撤銷對中國貨實施的關稅。他又指，首階段協議會於美國簽署，選址可能是其票倉艾奧瓦州。

此前，中國商務部於周四宣布中美會於達成首階段協議後撤銷關稅。白宮亦指美國可能會撤銷部分對華貨徵收的關稅。消息指，特朗普上月於白宮接見到訪的中國國務院副總理劉鶴時，沒有提及上述要求或條件。

印度央行前行長、現於芝加哥布斯商學院任教的Raghuram Rajan表示，儘管最近有指中美討論取消已加徵關稅，但貿易戰仍可能升級，特朗普政府可能無法達成一項持久協議。

他說：「在過去幾天，有一些關於降低美中之間關稅的討論，但這並非終點，雙方能達成全面協議的機會確實很小。」他補充，在明年前後都不太可能達成一項足以恢復跨境投資信心的好協議，甚至可能需要新一屆美國政府。

個股方面，美國便服零售商Gap估計第3季整體同店銷售跌4%，旗下主要品牌無一幸免。該公司並下調全年每股盈利預測，及宣布撤換行政總裁，股價全日急挫7.64%。

迪士尼上季每股盈利1.07美元，與收入雙雙勝市場預期，主要受惠電影票房強勁。迪士尼股價收漲3.65%。

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