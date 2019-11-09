阿德萊德市中心兩房首期27萬港元起

【特約報道】樓價可負擔性全澳洲第一的阿德萊德，近年吸引不少海外投資者進駐。新一期Ray White將獨家代理推出熱銷中的市中心潛力樓花住宅新盤Penny Place，以及已屆現樓的KODO，兩項目由同一發展商打造，位置上亦非常接近，屬市中心位置的「姐妹樓」，面積最細的單位面積約890方呎，呎價由2,900港元起，兩房首期亦只需27萬港元。

Penny Place及KODO分別為樓高24層及30層的住宅大廈，提供152伙及202伙，由同一間國際知名建築事務所Wood Bagot打造，兩幢住宅大廈之間設有休憩空間，地下設有部分商舖。此外，兩個樓盤毗連位置設有一幢樓高五至六層的商業建築物，令整個項目看上去就像一個混合式發展的大型綜合體。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，兩個樓盤所在地非常接近，與阿德萊德中央市場的步程僅約7分鐘，而前往唐人街、市內最大購物區Rundle Mall，以及阿德萊德大學及南澳大學，步程亦只需要10至15分鐘。

樓盤設計以用家角度出發，令住戶得到最佳生活體驗。他表示，PENNY PLACE以兩房為主，發展商於設計時，考慮到阿德萊德屬海岸城市，當地氣溫宜人、降雨量低，全年陽光充足，故特意在每個單位設立特大露台，讓住宅可享開揚海景及山景。兩房單位面積890方呎起，空間感十足，首期約27萬港元起，買家可享兩年五厘租金保障計劃。

至於已屆現樓的KODO目前只餘下少量單位，部分單位應用罕有的紐約式閣樓風格，採用上下複式空間設計，如上層設有兩間套房，設有獨立浴室，而層則為客廳，而由於每層也設有露台，故形成一個單位擁有兩個露台的「雙露台」形計。此外，單位還設有獨立洗衣間、儲藏室和配備德國Miele品牌家電的現代廚房。

當地租務市場可說是「一屋難求」，市中心一帶設有多個司法及政府建築物，如德萊德地方法院、澳洲聯邦法院、南澳最高法院，以及警署，而華人聚居的唐人街也只是一街之隔，同時也鄰近大型商場。由於生活配套完善，當地市場對市中心住宅物業的需求殷切，令空置率僅約1.5%。

雖然空置率屬低水平，但該城市的樓價依然落後悉尼及墨爾本兩大城市。他指出，目前阿德萊德內的兩房單位，售價約50萬澳元，但悉尼及墨爾本的同類型單位售價，已分別高達逾200萬及逾100萬澳元，反映作為第五大城市的阿德萊德，樓價依然遠遠落後，同時也成為全澳可負擔樓價城市的第一位。

此外，他又指出，2017年至2018年為澳洲樓市的調整期，悉尼及墨爾本兩大城市錄顯著跌幅，但期間阿德萊德卻逆市升13.8%，可想而知當地對住屋需求強勁，呈顯逆市上升雙位數的情況。此外，有分析預測，未來十年阿德萊德的人口增長將會增加27%，估計將成為當地樓價的強心針。

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阿德萊德市中心物業展銷會

日期: 11月8至10日 (周五至日)

時間: 下午2時至9時(周五)/上午11時至下午7時(周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery

尖沙咀星光行16樓1633室

投資講座：阿德萊德的投資潛力(由發展商講解)

日期: 11月9及10日 (周六、日)

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

查詢電話：2376 1088