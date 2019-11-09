中國上月通脹超預期達3.8%　豬肉價飆逾1倍

中國國家統計局公布，10月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升3.8%，高於預期升3.4%，9月升3%。CPI按月升0.9%，升幅與9月相同。

該局城市司高級統計師沈贇表示，CPI按年升幅擴大，其中食品價格升15.5%，升幅擴大4.3個百分點。食品中，豬肉價格上漲101.3%，影響CPI上漲約2.43個百分點，佔CPI按年總升幅近三分之二；牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格升幅介乎12.3%至21.4%；鮮菜價格跌10.2%；鮮果價格由升轉跌，跌幅為0.3%。

10月非食品價格按年升0.9%，漲幅回落0.1個百分點，其中，醫療保健、教育文化和娛樂、衣著價格分別升2.1%、1.9%和1.2%；交通和通訊價格下降3.5%；汽油和柴油價格分別跌15.4%和16.2%。

此外，10月生產物價指數(PPI)按年跌1.6%，預期跌1.5%，9月跌1.2%。按月計，PPI上升0.1%，與9月升幅相同。另今年首10個月平均，PPI按年期下降0.2%。

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