1周10大驚奇：「泡沫之母」恐明年就爆　佢就係...

2019年到了尾聲，回看《1周10大驚奇》引述的異象預言頗為準繩，除了3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日起再次看好之外，其餘時間均正確預測方向，尤其是7月27日警告，升市到7月30日為止，到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀！

異象本周仍未見動搖，惟12月開始就要小心，不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、別被特朗普蒙蔽！他吹起「泡沫之母」美債】

股市雖然反覆做好，但金融市場「炸彈」未見緩和，投資者需要時刻警醒！其中，美國財政部上周五(11月1日)公布，美國國債總額再創紀錄，首度突破23萬億美元，達23.01萬億美元。它被視為全球「泡沫之母」。

美國著名分析員、去年曾預言未來一年沒有股災的經濟與金融問題研究網站Wolf Street創辦人Wolf Richter本周警告，現時美國經濟穩定，債務問題尚且如此，一旦衰退，後果難以想像。

回看美國國債於今年2月11日才首度突破22萬億美元，不足一年就大增1萬億美元，足見債務的可怕程度。若再往後看，在總統特朗普2016年11月8日當選時，美國國債19.8萬億美元，即過去3年債務激增3.2萬億美元。(本文附圖一)

Richter警告，別被特朗普說的「經濟史上最好」所蒙蔽，數據顯示，截至今年第3季的過去12個月，美國國債增加5.6%，而同期美國經濟增長3.7%，即國債增速超過經濟增速，是典型的「靠債養經濟」。他指出，「好日子」時債務走勢尚且如此，如果因經濟衰退而令稅收大減，同時用於失業保障等開支上升，債務恐直線抽升。

值得留意的是，債務增加證明政府「現金流是負」，反映赤字大得恐怖。事實上，美國財政部公布，截至今年9月30日止，2019整個財年預算赤字9,840億美元，同一時間政府多借了1.2萬億美元，換言之，基於債務的現金赤字，較預算赤字高了2,190億美元，反映債務狀況十分糟糕。

【2、別被特朗普蒙蔽！「泡沫之母」最快明年爆】

除了Wolf Richter發出警告，獲投資名宿韋恩盛讚、並接任其職位的私募基金黑石集團首席投資策略師Joe Zidle本周亦警告，主權債務是「所有泡沫之母」，以目前美國巨額國債而言，很可能會觸發下一次衰退，時間估計在2020年中期至2021年底之前爆發！

不過，他指出，雖然有上述預測，但根據往績，股市未是時候大跌，因股市在經濟真的陷入衰退前6個月都傾向上升，即目前股市仍有一些上升空間，估計周期類別及低質素的股份表現會跑贏大市，美股會再創多次新高。

【3、別被特朗普蒙蔽！逾六成美國人唔覺生計改善】

事實上，雖然特朗普多次強調，美國經濟史上最強，但英國《金融時報》及彼得森基金會(Peter G.Peterson Foundation)進行的民調顯示，31%受訪者指出，目前財務狀況較特朗普上任初期更糟糕；33%受訪者亦稱，自2017年1月特朗普就職以來，他們的經濟狀況沒有變化；只有約35%受訪者認為，經濟狀況有改善。

調查指出，超過六成受訪者埋怨經濟狀況無變化，主因是薪金增長緩慢，例如有近4成受訪者認為，自己的收入變得更差，個人或家庭債務負擔加重等。

更重要的是，雖然有45%受訪者認為，特朗普對美國經濟作出貢獻，但同時亦有45%人認為，特朗普使經濟惡化！63%人更指出，憂慮美國國債增加是錯誤的方向。

【4、別被特朗普蒙蔽！「預警海嘯之父」料明年當災】

除了「泡沫之母」，也有「預警海嘯之父」響警！《沽注一擲》(The Big Short)電影中的主角之一、曾準確預測2008年金融海嘯的傳奇人物David Burt本周警告，投資者低估了氣候變化的威脅，這將對美國樓市構成風險，並有機會因而重演2008年金融海嘯，呼籲投資者要警醒！

他警告，由於行業不平衡而引起的第一波嚴重市場波動，最早可能在「2020年」出現，原因是目前狀況與次按危機爆發前有很多相似之處，這關乎美國樓市錯誤定價的大問題。許多房地產價格都被高估了，令相關風險大增，當中最大的風險是「斷供而被銀行收回的危機」。雖然現時錯誤定價的原因與2008年前完全不同，但實際上在幅度方面看起來非常相似、甚至更大。

他認為，氣候變遷是被輕視的風險，使美國樓宇在興建、買賣、租出時，未把海平面升高和內陸水浸的風險納入考慮，提供了「次按式獲利」機會。

事實上，根據美國環保智庫Union of Concerned Scientists發表的海平面預測報告顯示，未來30年內，約有31.1萬棟現有的沿岸房屋，將一再面臨水浸或全毀。這意味着人口多的加州、德州、佛州、馬里蘭州、新澤西州和紐約州，以及退休目的地如南、北卡羅萊納州，都可能受影響。

最近一篇學術報告亦指出，自2006年以來，投保水災保險的保單數量與總值已下滑，意味着購買沿岸地區房地產的按揭住戶，可能尤其面臨斷供違約的風險。

David Burt作風低調，曾在Cornwall Capital任職顧問，而這家公司在十年前及時避過金融海嘯，相關事情在《沽注一擲》中有提到。他在擔任顧問期間，Cornwall Capital因沽空次按而勁賺約8,000萬美元。

【5、聯合國警告：30年後亞洲長期遇「洪水」】

氣候威脅有幾迫切？第35屆東南亞國家協會高峰會(ASEAN Summit)本周在泰國曼谷舉行，聯合國秘書長古特雷斯表示，氣候變遷的影響大過預期，亞洲各國應減少建造燃煤發電廠，並發展再生能源，以減慢氣溫上升。

他表示，氣候變遷帶來的變化比預期快很多。最近一份報告顯示，2050年全球至少3億人口會被海水淹沒，其中70%位於亞洲。

因此，他呼籲國際必須介入，避免發生上述狀況，其中一種方式就是減少使用燃煤發電，有助減慢全球氣溫上升。他主張由2020年開始，就不應再建造燃煤發電廠，但仍有多數亞洲國家，在2020年後有建造新燃煤發電廠的計劃。

【6、華爾街最優秀分析員：股市升得太急冇好結果】

事實上，近期環球股市被中美快簽協議所薰陶，但連「大好友」也罕見擔心！被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、去年12月26日大升市後表明美股仍有望創新高、今年1月、5月、8月繼續唱好破頂，結果屢屢言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni本周轉軚警告，美股太貴！

他警告，每當標指的預測市盈率到達19或20倍，都會迎來「令人討厭的調整」，目前標指市盈率處於17倍，已高於歷史平均15至16倍的水平。換言之，若美股短期內升一成，會非常危險。

他說：「我不想股市『融漲(melt-up)』，故目前確實有風險。」「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人，即「牛三」的「終極一升」。

他給予標指的今年底目標是3,100點，現水平差不多已達標；2020年目標是3,500點。他說：「如果標指愈快往3,500點方向上升，我就可能要先行套現部分利潤。」

Yardeni被媒體譽為華爾街最優秀的經濟預測師，回顧他於去年12月26日道指創下史上最大點數升幅後，就認定這已為2019年再創新高定下基礎。當日道指狂飆1,086點或4.98%，以點數計，為史上最大；以升幅計，為2009年3月以來最大。

他在今年1月、5月、8月亦重申了上述觀點，美股也屢次破頂。理由很簡單，就是股市沒有被非理性看好。

【7、今年12月大事：全球最大IPO上市 或是魔咒】

那麼，股市大調整的時候真的近嗎？或許12月是關鍵！沙特阿拉伯政府正式宣布，當地最大油企沙特阿美將在沙特利雅得證券交易所上市，詳情於11月10日(星期日)公布，預計12月掛牌，在外媒估計是12月12日左右。一旦順利，料是全球最大新股(IPO)，估計高達1.6萬億至1.8萬億美元。

不過，根據往績，每逢有特大新股上市，全球金融市場很大機會冇運行！以下是一些史上特大新股上市紀錄：

●2018年12月軟銀(SoftBank)分拆旗下電話業務，集資235億美元

(當年正值全球冧市)

●2014年9月阿里巴巴，集資約250億美元

(2014年底油價暴冧)

●2010年11月通用汽車，集資約181億美元

(歐債危機由2009年至2012年)

●2010年10月AIA，集資約205億美元

(歐債危機由2009年至2012年)

●2010年7月中國農業銀行於中港兩地掛牌，集資221億美元。

(歐債危機由2009年至2012年)

●2008年3月Visa，集資約197億美元

(2008年10月金融海嘯)

●2006年10月中國工商銀行於中港兩地掛牌，合共集資約219億美元

(2007年10月港股見頂，事後證明美國次按問題已在2006年出現)

●1999年11月Enel SpA意大利國家電力公司，集資約174億美元

(2000年3月科網見頂)

●1998年10月，日本電信商NTT DoCoMo，集資約184億美元

(1998年亞洲金融風暴)

【8、今年12月大事：英大選 歐元注定要瓦解】

除了全球最大IPO外，12月12日亦是英國大選，將決定脫歐結局！此時此刻，匈牙利央行行長Gyorgy Matolcsy本周於媒體撰文指出，歐元區國家應在未來數十年，容許停止使用單一貨幣。他的意思是停止使用歐元。

歐元於1999年開始，目前為19個歐洲國家使用的貨幣，匈牙利未包括在內。於2013年3月起出任匈牙利央行行長的Gyorgy Matolcsy，將歐元描述為對成員國不利的「法國人陷阱」。

他指出，在1999年前，歐洲的成功故事不需要建基於共同貨幣，事實是1999年後，歐元區主要國家沒有因使用歐元而受惠。因此，目前是時候從這個有害無果的夢中醒過來，最好的起點是承認單一貨幣實際上對所有成員國來說是個「陷阱」，不是一個金礦。所有的歐洲國家，不管是歐元區或非歐元區，也應承認歐元是一個策略錯誤。

他又說：「歐洲人必須放棄建立與美國抗衡的強國幻想，應允許歐元區成員國在未來幾十年內離開歐元區，剩下的應建立一個更具可持續性的全球貨幣。」

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)亦指出，當今歐洲經濟問題很大，若下一波全球危機震央是歐洲，他不會感到驚訝，主因是歐洲國家共用單一貨幣歐元，卻缺乏共通的銀行業安全網。再者，歐洲主要國家，特別是德國，對財政赤字怕得要命，不願擴大公共支出刺激經濟。正是這種政治四分五裂加上僵硬的意識形態，造成歐洲經濟長期積弱。

【9、今年12月大事：中美協議 內企「美式破產」？】

中國方面，本周有消息指，可能12月與美簽協議。或許今次真的能成事，因為中國都接納「美式制度」！受累於中美貿易戰，中國經濟增長加速放緩，面對企業債台高築，官方開始容許以「美式破產」方法，讓中國公司倒閉，以緩衝經濟「硬着陸」的壓力。數據顯示，2018年全中國法院受理近1.9萬宗企業破產申請，較兩年前飆逾兩倍。

報道指，經歷過去10年經濟快速擴張和大舉借貸後，中國經濟增長正在放緩，政府要開始清理債務，並建立破產制度，以應對企業違約事件大增。中國目前有超過90個美式專業破產法庭，旨在幫助清理中國公司債務。

何謂「美式破產」？回看中國在2007年正式頒布破產法，但法院通常會拒絕受理經營困難的企業，及其債權人提出的破產申請，主因是擔心會引發潛在的社會動盪和大規模裁員。目前中國破產制度就借鑑了「美國破產法第11章」的條款，旨在允許企業在法院的保護下進行重組，以繼續求存，日後再償還債務予債權人。據悉，北京、上海，以及深圳在今年就增設了新法庭。

報道舉例，渤海鋼鐵集團負債逾2,000億元人民幣，為多年以來規模最大的一宗中國國企破產案，部分資產將由另一家鋼鐵企業接管，對債權人的償付正在進行中。

【10、打工仔必知！有企業證實「一周做4日」行得通】

最後分享一下打工仔必要知道的趨勢！本周有報道指，有大型機構進行「工作實驗」，結果顯示，一周工作「4天」可讓員工的生產率大幅提高，按年飆近40%。

報道指出，日本微軟(Microsoft Japan)在今年8月舉行工作生活選擇挑戰賽(Work Life Choice Challenge)，為其2,300名員工，提供一個月的一周4天工作日，周五改為休假，以評估減少每周工作量的優點。

結果顯示，在削減工時後，以人均銷售額來衡量的生產率，與2018年8月相比提高了39.9%，原因包括將會議時間限制在30分鐘內，以及視像會議量增加，同時公司的成本也下降，如實驗期間，公司用電量大減23.1%，用紙量也減少了58.7%。

公司指出，其實驗結合了自我發展和家庭健康計劃，並得到員工積極回應，有92.1%員工表示，喜歡一周4天工作日。目前公司計劃在今年冬季，再次進行類似實驗，以鼓勵更大程度的靈活工作環境。

事實上，一周4天工作日正逐漸受關注，例如新西蘭Perpetual Guardian信託服務公司，去年3月進行了為期8星期的一周4天工作日實驗，且薪金不減、工作條件不變，結果顯示，員工們更愛其工作，公司生產力沒有下降。

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