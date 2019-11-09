【地產專題】11月二手樓交投繼續升　青衣飆2.7倍最多

上月施政報告公布放寬住宅按揭保險，刺激樓價再癲過，其效應終在本周樓價指數反映。地產代理樓價指數連跌10個星期後，本周回升0.22%，升幅創三個半月以來最大，並帶動交投上揚。11月首8天全港7個主要住宅區交投齊升，逾半數按月漲幅超過一倍，當中青衣增2.75倍最突出。

周五(8日)公布的中原城市領先指數報179.4點，正式反映10月中之後市況。至於大型屋苑指數報180.41點，按周升0.37%，為18周最大。中小型單位指數亦報179.11點，升幅0.27%，亦是約三個半月最多。

分區指數方面，以新界西最凌厲，最新報163.56點，按周升1.38%，升幅為四區之冠。其餘九龍及港島分別升0.35%及0.25%。惟新界東指數仍跌0.78%至190.01點，創逾六個半月的新低。

樓價重拾升軌，二手交投更爆升。美聯蘇順華表示，青衣於月初至周五已暫錄15宗買賣。據了解，該區上月同期只錄4宗，反映施政報告後買家加快入市，按月急增2.75倍最為標青。

至於同在新界西北區的東涌，東涌物業曾偉明稱，全區已錄16宗成交，集中在三房單位，可見新措施刺激換樓需求。該區10月同期只錄6宗，按月升幅達1.67倍。

而將軍澳本月都暫錄約40宗買賣，為七個地區中最多，按月漲1.22倍。香港置業劉浩勤透露，自10月下半月開始，區內二手市明顯轉旺，平均每日有逾10宗成交。雖然盤源因而被快速消化，但交投仍維持，個別屋苑更出現理想做價。

當中，維景灣畔16座高層套三房戶以1,578萬元轉手，貼近同戶型的高位，實用面積795方呎計，呎價19,849元。

樓市氣氛熾熱，即使質素較遜色的單位都被搶高。該行譚征指出，九龍灣德福花園I座極低層戶，實用面積443方呎，同時屬「縮則」單位，以高達616.77萬元售出，呎價約13,923元。據了解，同類單位樓價向來較低，去年10月淡市期間，售價曾跌至500萬元。相較之下，該類單位一年升值逾百萬元。

此外，就連白居二都放棄資格轉購私樓。中原文家輝稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座低層A室套三房戶，實用面積639方呎，買家原先物色居屋，新政策下私樓可做九成按揭，為免日後有轉售限制，以639.8萬元轉購上址，呎價10,013元。

對於樓市隨時再癲過。浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，按揭保險樓價上限放寬，買樓首期減少，短時間內令樓市需求增加，估計今年內二手成交量續增。但銀行年底批出按揭態度較為審慎，估價未必會太進取，料全年樓價只有單位數升幅。

他又指，明年樓價走勢「很難講」，因用家需求有限，而購買力受制於經濟環境。整體數據轉差，加薪幅度不理想，若明年爆發裁員及企業倒閉潮，都影響入市意欲。

資深投資者吳龍飛認為，政府利用行政措施「撐市」，買家出現羊群心理，恐樓價再升而高價搶盤，料升市最多維持兩至三個月。

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