全球經貿戰：中國今年稀土產量配額見新高

中國工信部、自然資源部公布，包括已下達的第一批指標的2019年度全國稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別為13.2萬噸、12.7萬噸。通知強調稀土是國家嚴格實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無計劃和超計劃生產。

大宗商品研究公司Roskill經理David Merriman表示，中國今年的配額高於2018年的12萬噸和11.5萬噸，是有史以來的最高配額水平。另中國稀土工業協會官員亦指，配額是創歷史新高。

據悉，至目前止，中國已連續兩年提高稀土產量配額，意味今年下半年將有7.2萬噸的開採配額，較上年同期異常低的水平高逾54%。下半年冶煉分離總量配額為6.95萬噸。

中美貿易戰持續，中國有機會限制稀土出口後，澳洲和美國合作推展改善稀土供應和安全性的計劃。澳洲貿易部長Simon Birmingham在近期表示，正與許多不同的合作夥伴討論維持和鼓勵稀土相關行業的發展，以確保國內稀土項目的投資，預期有關項目的開發或需時數年。另美國商務部長羅斯亦透露，已與澳洲就相關問題進行探討。

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