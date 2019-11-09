LG半數手機明年將轉為ODM代工生產

南韓媒體報道，面對智能手機市場份額萎縮，南韓第二大手機生產商的LG電子，決定明年開始將逾半的智能手機以ODM(Original Design Manufacturer)方式外判予海外生產，藉此進一步改善營收表現。據報除了旗艦級機型外，其他中低價位的手機都會外判生產。

據報，LG將分別委託內地ODM代工大廠聞泰科技、華勤通訊，以及台灣富士康的子公司FIH移動負責ODM生產。目前LG電子在全球銷售智能手機合共約4,000萬部，換言之明年開始將有約2,000萬部以ODM方式生產。

所謂ODM，是指由產品設計、零部件採購，以至生產都由交代工廠商負責；此種方式較自主研發設計再外判代工生產(OEM)方式更加節省成本；但往往會出現自主品牌特色減退的問題。

業界分析指，由於品牌效應及技術未能追上，LG近年在智能手機領域上，不論高檔及中低檔都處於困境。其V系及G系旗艦級手機，面對Apple、三星及華為，幾近無還手之力；至於低價市場，則未能抵擋中國品牌的低價攻勢，在新興市場中未能站穩陣腳。

資料顯示，LG的智能手機業務部門，去年第一季度為2.1585萬億韓元，到今年第一季度銷售額下降至1.5104萬億韓圜，而期內的營業虧損升至2,035億韓元。

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