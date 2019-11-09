CPI七年最高又如何？經濟學家：內地更須關注通縮風險

中國10月份居民消費價格指數(CPI)創7年以來最高水平，彭博經濟學家曲天石撰文稱，豬肉價格推動的中國消費者價格(CPI)上升，掩蓋了內地經濟面臨的一個更大風險，就是通脹放緩、甚至通縮的風險。

他指出，從當月的工業生產者出廠價格(PPI)降幅擴大中清晰可見，由於大宗商品價格下跌，PPI繼續與CPI背道而馳。他認為，中國人民銀行(中國中央銀行)更加關注價格的下行風險。

他續指，儘管今年以來CPI穩步上升，但人民銀行過去一周下調了1年期中期借貸便利(MLF)的利率，釋放出仍保持寬鬆趨勢的明確信號。工廠通縮加劇凸顯出需求疲軟，並抑制工業企業的利潤，從而亦限制了企業招聘工人和投資設施的能力。他預計，人民銀行會進一步下調利率。

CPI按年增長3.8%，高於9月升3.0%，並超出了市場預期的3.4%。不過，核心通脹1依然低迷，按年升幅保持在1.5%，連續14個月低於2%；PPI按年下降1.6%，降幅超過9月的1.2%，並高於市場預期的1.5%。曲天石預計，總體CPI、核心CPI和PPI之間的背離狀態將持續；豬肉價格飆升可能會繼續推高整體通脹。

不過，核心CPI疲軟及PPI下降，反映經濟中更廣泛的潛在不振，這種情況可能會持續更久。

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