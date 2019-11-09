德銀盤點2020年金融市場20大風險

臨近年底，儘管中美貿戰緩和，美股迭創新高，但明年全球金融市場依然是陰霾滿布。外國媒體報道，德意志銀行(德銀)首席經濟學家Torsten Slok在最近致客戶的信件中，就詳列了2020年經濟及金融市場的20大風險。

1. 財富不均、收入不平等及醫療保健不平等的現象繼續增加。

2. 中美兩國第一階段的貿易協議至明年仍未簽署，而簽署後的發展亦充滿不確定性。

3. 貿易戰的不確定性持續影響企業投資及發展的決定。

4. 中國、歐洲及日本經濟減速，引發美元匯價大幅攀升。

5. 美國總統特朗普可能遭彈劾，以及美國政府可能再度停擺。

6. 美國大選出現的不確定性，以及對當地稅收，監管和資本支出的影響。

7. 反壟斷法、隱私及科技法規。

8. 美國大選後，外資對美國信貸和美國國債的胃納消失。

9. 勢令財赤驟增的MMT(現代貨幣理論)式財政擴張，推進了美歐經濟增長。

10. 美國政府債務水平開始對長期利率產生影響。

11. 國庫券供需失衡，回購利率飆升。

12. 美國聯儲局不願意在大選年減息。

13. CCC和BBB評級的公司信貸差距顯著，令信貸條件趨緊。

14. CCC和BBB評級的消費者信貸差距擴闊，信貸條件亦同步趨緊。

15. 更多BBB評級的公司信用評級進一步下滑。

16. 愈來愈多負收益債券，令全球投資者重新尋求美國信貸的收益。

17. 上市公司利潤下降，意味可用於回購的資金減少。

18. 全球汽車產業萎縮，對全球金融市場及經濟構成風險。

19. 澳洲、加拿大及瑞典的樓價暴跌。

20. 英國脫歐問題至明年仍充滿不確定性。

－－－－－－