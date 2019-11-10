陳鳳珠　內房現「金九銀十」　資金或流入

港股企穩250天線27,400點水平，技術走勢逐步向好，恒生指數回補8月初的下跌裂口，料有機會上試28,000點水平。市場仍然關注藍籌企業業績，倘若績優或可吸引資金流入，為大市帶來支持。

雖然市場預期中美能夠就部分貿易情況簽訂協議，但市傳內地要求美國承諾撤回加徵關稅的威脅，並要撤銷今年9月對內地1,100億美元貨品加徵的關稅及調低去年對2,500億美元的內地貨品加徵的關稅，才有機會購買美國的農產品。而中美元首會面的時間亦存在不確定性，因此仍要留意雙方能否相互作出讓步，以紓緩貿易戰對經濟帶來的影響。

部分內房企業公布10月份的銷售數據，顯示今年內房出現「金九銀十」，由於內房公布中期業績時對下半年銷情傾向保守，而9月及10月份的銷情理想，估計內房前景樂觀。另外，早前市場憂慮內房的債務到期或會構成資金壓力，甚至有機會於市場集資，但暫時內房仍有能力作債券再融資，且估計內房調控措施進一步收緊的空間較小，因此預計內房股走勢或好轉。

另外，內地31個省市正式展開藥品帶量採購政策，並有機會於明年底進一步擴大品種範圍，或會納入部分注射劑品種。國家藥監局表示注射劑的一致性評價相對口服片劑技術難度及成本較低，且周期較短，故預期多數企業能夠通過一致性評價，因此若一個品種有三家企業通過評價，全國集中採購或會出現價格戰。相信藥品帶量採購政策將會繼續延伸，並有助推動企業加快研發藥物，以提升競爭力及盈利能力。

內地亦提出實行網絡遊戲帳號實名註冊制、嚴格控制未成年人使用網絡遊戲的時段及時長、規範向未成年人提供付費服務等，要落實加強行業監管，實施適齡提示制度及引導家長、學校等履行監護守護責任。雖然網絡遊戲實名註冊制早已陸續實施，但若內地加大力度，限制付費服務等情況，要留意會否削弱遊戲開發商的收益。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者爲證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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