曜熊理財　東南亞基金明年仍具投資價值

中美貿易戰的戰果出來，美國物價上升，但將會好快解決，因為各生產商已將生產基地移離中國，去東南亞及其他地方，當新的生產基地生產力回復到以往時，美國便不受影響，貿易戰對美國只有短期影響，長遠無大問題。

但對中國則完全不一樣。生產離開中國後，不一定會再回來，主要是美資及港資公司，目前，中國的經濟增長已明顯受影響，中國現在已經進入轉捩點，也是中國的特殊情況：工業化並未完成，仍處在工業化時期，即高端的製造業並未形成，但低端正在離開。

中國經濟已遇到問題，貿易戰還未完，如美國民主黨上場，情形將更差，不要聽信些人說中國經濟保持增長，滙豐銀行經營情況才真正反映目前中國經濟困難。這是一個必然的過程。因為生產鏈離開，對中國構成打擊。

由於特朗普爭取連任，近期中美或達成第一階段貿易協議，但大家不要對市場憧憬太多，若生產線走了，哪有這麽快回來，何況有機會永遠不會回來，目前只是中國資金全力護市，中港股市未來反彈有可能會一波比一波弱，未來走勢如何，要觀察匯率、貨幣政策、全球市場等。

反觀，東南亞及台灣成為得益者，勢頭正在變好。因為經濟未來5年仍會上升，保持中高速增長，東南亞國家未來將在生產品質及效率上進步，經濟未來進一步開放，目前東南亞情形跟中國20年前差不多，今次是投資東南市場黃金機會。

曜熊理財策略理財顧願問梁肇晉

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