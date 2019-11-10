陳樂怡　港股有回吐壓力

港股近期形勢好轉，恒生指數突破250天平均線阻力，一度上漲至接近28,000點。事實上，近期港股主要受中美貿易關係緩和，以及人民幣匯價走高帶動。然而，目前的升市缺乏實際企業盈利及經濟改善支持，香港社會動盪也沒有改善的迹象。

另市場消息指出，阿里巴巴下周將尋求監管部門批准在香港上市，最早將於11月底上市。儘管這一消息對港股投資情緒有利，但巨大的集資壓力可能會在短期內對市場流動性產生影響。加上自10月的低位計起，累計反彈超過2,000點，恒指短線具一定回吐壓力，將限制大市表現。

人行調低中期借貸便利(MLF)的中標利率5個基點，為2016年2月來首次下調，令市場憧憬本月貸款市場報價利率(LPR)的下降預期升溫。事實上，在豬肉價格上升，消費價格指數高企的背景下，本次操作顯示抑制經濟下行是人行政策的優先選擇。另一方面，根據彭博數據，年內內地的違約本金規模逾1,000億元人民幣，而全年計或將超過去年，創歷史新高。下調貸款利率或反映違約壓力正升溫，投資者需要留意。

由於內房的利率及匯率敏感度較高，近期受資金追入。事實上，根據市場數據，累計今年首10個月，有近六成房企已完成全年銷售目標逾80%，而單計10月份的銷售增長更有機會為年內最高。不過，近期銷售加快或與部分內房提供折扣優惠及加大銷售佣金有關，投資者宜繼續留意銷售表現，同時，相關措施亦對實際盈利有一定影響。另外，今年內房投地活躍度減，亦不利未來推盤量，內房股較適合短線操作。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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