葉尚志　深圳國際16元可吼

受到外圍股市帶動，加上香港銀行調降了最優惠利率，港股在上周出現了突破，恒指升穿27,400點重要阻力關口，扭轉過去6個月的反覆調整格局趨勢。目前，向上空間是打開了，但始終欠缺一些內部因素來帶動，因此上衝動力仍有待進一步增強。而中美貿易談判的進展、以及阿里巴巴的回歸，都是市場焦點所在，是影響港股向上突破後表現的關鍵因素。

第一上海首席策略師葉尚志

－－－－－－