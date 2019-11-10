葉尚志 深圳國際16元可吼
2019年11月10日 08:50
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(中新社圖片)
受到外圍股市帶動，加上香港銀行調降了最優惠利率，港股在上周出現了突破，恒指升穿27,400點重要阻力關口，扭轉過去6個月的反覆調整格局趨勢。目前，向上空間是打開了，但始終欠缺一些內部因素來帶動，因此上衝動力仍有待進一步增強。而中美貿易談判的進展、以及阿里巴巴的回歸，都是市場焦點所在，是影響港股向上突破後表現的關鍵因素。
深圳國際(00152)近期出現了進一步的突破發展，股價向上挑戰至17元的高位水平，在深圳獲得國家支持升格、以及大灣區布局加快下，有望成為高息股，建議可以關注吸納機會。內地在8月中發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，提出5項戰略定位，擬將深圳的經濟實力及發展質量等方面，躋身全球城市前列。而主要從事物流基建並且提供相應服務的深圳國際，相信會是受惠者。另一方面，深圳國際的業務穩定，預期股息率有6%，加上未來具有增長潛力空間，估計有望成為資金在尋找高息股時的新目標。建議可於16元水平吸納，止蝕位可以放在14元，目標看19元。
第一上海首席策略師葉尚志
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