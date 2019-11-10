鄭勤龍　山東黃金下跌空間不多

從卦象顯示，山東黃金走勢正處於《坤為地》變《地水師》之中，在易經中，因水向下流，所以一般是反映着下跌的趨勢，但由於大地有制水之功，俗語有云:「水來土掩」，今「坤為地」卦和「師」卦皆帶有土的元素，因此或可視為一個轉勢的信號。

《雜卦傳》曰: 「比樂師憂」，「師」卦為一個統領眾人帶兵打仗的卦，所以為加憂，但同時亦可引伸為人氣匯聚。

據報道指，美國總統特朗普原本預計可比預期更早簽署的中美首階段貿易協議，現在或要被推遲到12月才可簽署，令投資者憂慮中美貿易局勢或再添變數。加上近日大市屢創高峯，再利好消息青黃不接下，市場的負面情緒或可能再度成為炒風，使資金匯聚到黃金避險。

「坤為地」代表着大地，是地勢最低的地方，從技術分析來看，山東黃金由8月15日高位21.5元回落至今已接近3個月，調整幅度已達上一升浪的黃金比率0.618，約有20%，因此相信山東黃金在目前可下跌的空間已不多。

玄學金融家鄭勤龍

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