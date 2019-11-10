鄺紫珊　金融科技股宜作中長線投資

「雙11」網上購物節即將展開，為年底旺季銷售潮揭開序幕。近年網購市場規模急速增長，刺激全球金融科技電子支付行業快速發展，故看好有關金融科技行業的中長線發展，後市仍然看好。

去年內地的「雙11」網購節以單日的成交金額計算，超過300億美元，年增長超過25%，可說是續年創新高；此外，美國的感恩節及黑色星期五這兩個重要消費節日，其兩天的網上銷售額亦創下新高，達100億美元，增長率接近三成，可見網購已成為零售業的主流消費模式，也凸顯其每年持續增長的優勢。

由於網購市場規模的快速增長，全球電子支付金額行業也出現顯著的爆發增長。有調查機構估計，今年數位支付的金額將突破4萬億美元，較去年增長15%，並且估計未來5年將會以約12%的年複合增長速度增長，至2023年時，估計將達6.7萬億美元。而電子支付已能與雲端、人工智能及大數據等新科技元素結合，故有效帶動行業快速增長。

就金融科技行業的快速增長，傳統銀行或金融服務業者也需要急速轉型，以配合行業的發展及市場需要。今年以來，已有多宗有關金融科技行業金額合計達650億美元的超大型併購發生，相信併購熱潮將有利於行業未來維持高速成長。此外，企業間在金融科技或電子支付領域的合作有增加，據了解，PayPal也將Instagram納入合作夥伴，MasterCard也向Credit Agricole提供數據分析平台，而蘋果公司也考慮與高盛合作研發即時付款解決方案等。

金融科技行業今年的股價大部分呈現正向及表現亮麗，其中電子支付行業的表現最強勁。在網購發展趨勢沒有改變的情況下，電子支付行業也將同步發展，投資潛力可以預見；加上行業增長趨勢，受中美貿易關稅、聯儲局等議題影響較微，故可作中長線投資。

國際金融財務策劃師學會鄺紫珊

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