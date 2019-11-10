郭家耀　騰訊股價或進一步上揚

中國國家新聞出版署日前發布《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，要求網絡遊戲帳號嚴格執行實名註冊，所有網絡遊戲用戶均須使用有效身份方可進行遊戲帳號註冊。目前玩家實名註冊方式包括手機號碼、微信號、身份訊息等多種方式，但實際情況是，許多青少年使用家長手機號碼、微信號登記遊戲帳號，導致針對未成年人士的管理制度未能有效落實。措施同時嚴格控制青少年玩網絡遊戲的時段和時間。

當局規定每日晚上10時至翌日早上8時，不得為未成年人士提供遊戲服務。至於其他時段，法定假日每天不得超過3小時，平日則每天不准超過1.5小時。當局同時規範課金額度，規定網絡遊戲企業不得為未滿8歲的用戶提供遊戲付費服務。8歲至未滿16歲的用戶，在同一遊戲企業的單次增值金額不得超過50元人民幣(下同)，每月增值金額最多累計200元；16歲以上的未成年用戶，單次增值金額最多100元，每月充值金額累計上限為400元。

該署亦準備加強行業監管，要求各地出版管理部門責令遊戲企業在限期內執行。嚴重違規將依法處理，直至吊銷相關許可。當局亦會探索實施適齡提示制度，由於遊戲題材、內容、玩法五花八門，要求網絡遊戲企業從綜合衡量，探討不同年齡的提示，協助未成年用戶、家長和老師區分網絡遊戲；色情、血腥、暴力、賭博等有害內容不可出現於主打未成年用戶的遊戲中。當局認為家長、學校等社會各界應履行監護責任，協助青少年樹立正確網絡遊戲消費觀念和行為習慣。加強未成年玩家的監管早已傳出，落實的條文未算嚴苛，對手遊業影響未算太大，股價負面反應預料不多。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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