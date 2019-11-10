【星期一‧炒啲乜】貿談現變數？騰訊季績左右大局
2019年11月10日 10:30
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市場關注中美貿易談判的進展，雖然仍未知會否達成首階段協議，但港股已連升兩周，恒生指數累積漲983點，突破250天平均線阻力，後市續有望挑戰28,000點關？
貿易戰方面，中美正談判首階段貿易協議的文本，有指達成協議的話，兩國就同步同比率撤銷互徵的關稅。不過，美國總統特朗普在上周五(8日)突然大潑冷水，指未曾同意完全撤銷對中國貨實施的關稅，市場恐有暗湧。
另外，藍籌業績將繼續左右大市，股王騰訊控股(00700)將於周三(13日)公布季績，股價將如何走？大家不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好備戰準備。
1、【郭家耀 騰訊股價或進一步回升】
2、【陳樂怡 港股有回吐壓力】
3、【葉尚志 深圳國際16元可吼】
4、【曜熊理財 東南亞基金明年仍具投資價值】
5、【陳鳳珠 內房現「金九銀十」 資金或流入】
6、【潘梓生 糖價有望築底回升】
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