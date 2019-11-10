【星期一‧炒啲乜】貿談現變數？騰訊季績左右大局

市場關注中美貿易談判的進展，雖然仍未知會否達成首階段協議，但港股已連升兩周，恒生指數累積漲983點，突破250天平均線阻力，後市續有望挑戰28,000點關？

貿易戰方面，中美正談判首階段貿易協議的文本，有指達成協議的話，兩國就同步同比率撤銷互徵的關稅。不過，美國總統特朗普在上周五(8日)突然大潑冷水，指未曾同意完全撤銷對中國貨實施的關稅，市場恐有暗湧。

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