【星期一‧炒啲乜】貿談現變數？騰訊季績左右大局

2019年11月10日 10:30
  • 東網電視
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    市場關注中美貿易談判的進展，雖然仍未知會否達成首階段協議，但港股已連升兩周，恒生指數累積漲983點，突破250天平均線阻力，後市續有望挑戰28,000點關？
    貿易戰方面，中美正談判首階段貿易協議的文本，有指達成協議的話，兩國就同步同比率撤銷互徵的關稅。不過，美國總統特朗普在上周五(8日)突然大潑冷水，指未曾同意完全撤銷對中國貨實施的關稅，市場恐有暗湧。
    另外，藍籌業績將繼續左右大市，股王騰訊控股(00700)將於周三(13日)公布季績，股價將如何走？大家不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好備戰準備。
    1、【郭家耀　騰訊股價或進一步回升】
    https://bit.ly/2Q0yuUL
    2、【陳樂怡　港股有回吐壓力】
    https://bit.ly/2CucD01
    3、【葉尚志　深圳國際16元可吼】
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    4、【曜熊理財　東南亞基金明年仍具投資價值】
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    5、【陳鳳珠　內房現「金九銀十」　資金或流入】
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    6、【潘梓生　糖價有望築底回升】
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