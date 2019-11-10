沙特阿美將於11月17日啟動IPO

外媒報道，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美將由下周日(11月17日)開展首次公開發售(IPO)，這可能是史上規模最大的IPO。據悉，IPO中將最多0.5%的股份出售予散戶投資者。

據招股說明書資料，沙特阿美表示，機構詢價期為11月17日至12月4日，個人認購期為11月17至28日，最終報價將於12月5日宣布。發行數量和股份比例將在稍後階段提供。

該公司稱，上市規則將禁止該公司在股票交易開始後的6個月內將更多股票上市。上市後的一年內，售股股東不得出售任何股份，除非售股對象是外國政府或與外國政府有關聯的外國戰略投資者。

為了確保沙特阿美成功上市，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼三度削減對沙特阿美的稅收，公布鼓勵投資者不出售股票的措施，並正在考慮進一步提高股息。招股說明書中，並未有表明政府希望實現估值規模，但知情人士表示，薩勒曼對1.6萬億至1.8萬億美元的估值感到滿意。來自16家銀行的分析師給予該公司估值，由最低的1.1萬億美元到2.5萬億美元不等。

今年首9個月，沙特阿美的凈利潤為682億美元，較去年同期的831億美元，下跌近18%；營業收入由2,330億美元，下滑至2,170億美元。

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