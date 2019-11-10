港府：金融市場大致平穩　未見資金顯著外流

財政司司長陳茂波周日(10日)發表網誌指出，因為中美貿易和其他方面的摩擦，為了確保金融安全，當局做了大量的防震和市場監控工作，故過去數月香港的金融市場還是大致保持平穩。

陳氏稱，港股恒生指數5月底約企26,900點，上周五(8日)收市報27,651點，期間的起跌跟外圍股市大致同步。此外，港元匯率穩定、資金進出自由，亦未見顯著外流，銀行體系運作暢順、流動性充裕，顯示近月社會事件並未嚴重影響投資者的信心。

資金及投資者仍選擇停留在香港市場，某程度反映了他們對香港市場的信心，除了印證當局致力確保金融市場平穩有序運作的工作發揮效用外，更重要的是「一國兩制」的框架讓香港保持獨特的制度優勢和競爭力。

展望未來，他認為，如何進一步深化和完善無論是股票、債券或基金產品等兩地市場的互聯互通，將「兩制之隔」化成為「兩制之利」，以及利便更多香港的金融服務機構到大灣區開展業務，將是重要的課題。

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