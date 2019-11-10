中證監：提高公司質量不能單靠監管　須處理四大範疇

內地媒體報道，中國證監會副主席閻慶民在一峰會上發言指，按照公治、共建、共享的原則，大力推動提高上市公司質量不能完全靠監管，上市公司也要自我規範、自我提高、自我完善。立法和司法機關、宏觀管理部門、產業主管部門、地方政府等也要給予支持，目標同向，包括制度供給，財稅支持，執法協作，風險處置。

此外，投資者也要依法依規行使股東權利參與公司治理，還要依靠媒體和社會公眾的客觀報導和廣泛監督。

閻氏還表示，推進中國資本市場發展、推動提高上市公司質量，需要妥善處理以下四個範疇的工作。一是把控好資本市場入口，今年首10個月，143家公司成功IPO上市，共融資1,624.16億元人民幣，科創板實現40家公司IPO；二是暢通市場出口，今年以來有16家公司退市，其中7家強制退市，1家主動退市，8家併購重組出清；三是優化制度安排；四是強化精準監管，包括聚焦高風險公司、着力化解股票質押風險等方式。

此外，閻氏計劃約在3至5年，完成推動提高上市公司質量行動。

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