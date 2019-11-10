著名分析員：若跟往績 美股今年底100%再升

外國傳媒報道，每年12月是股市傳統「旺月」之一，除了2018年意外地暴跌逾9%外，其餘年份都能交出佳績。美股著名分析員、擅於以史為鑑的Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee說：「我們已進入2019年最後的8個星期，根據往績，聖誕升浪快展開了！由於今年以來股市表現一直強勁，過去20年歷史顯示，今年會強勢作結。」

他指出，自1998年以來，如果美股截至11月的首周，年內累積升幅逾9.5%的話，平均會在11月至年底再升4%，而且是10次例子當中，10次都是這樣。換言之，若往績持續，今年由目前開始至除夕夜，美股100%向上。

雖然有不少外在因素仍會影響美股，例如貿易戰及英國脫歐進展等，但他不認為會影響股市升浪，並給予今年底標指目標3,185點。該目標較上周五(8日)收市有大約3%上升空間。

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