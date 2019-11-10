貧富更懸殊！美首1%有錢人控制公私企業逾半股權
2019年11月10日 15:06
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美國貧富懸殊更趨嚴重！根據美國聯儲局數據，在過去10年，美國收入最高的前1%家庭，在股市中獲得豐厚回報，令他們現在控制着美國公營和私營企業一半以上股權。
數據顯示，美國收入前1%的富豪今年第2季擁有約35.4萬億美元資產；收入不到前1%、但在前10%的富裕階層，坐擁42.6萬億美元資產；收入前10至50%的人持有36.9萬億美元資產；最下層的50%美國家庭，則僅持有6.1%美國總資產，負債則佔了美國總負債的35.7%。若趨勢持續，或許不久之後，美國前1%富豪的總資產，就會超過中產和中上層的總和。目前。
投資公司Lakeview Capital Partners首席市場策略師Stephen Colavito表示，受到低利率影響，一般人無法從存款憑證和其他被動投資中獲得很大回報，因此將資金投入股市，並撐起整個市場。這些投資讓富豪有資格將資金投入不對外公開的避險基金和私募股權基金，而這類基金大多數需要500萬美元才有資格投資。因此，富人得到的愈多，手上握有的機會也會愈多。
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