華爾街預言家：環球經濟病得更重　不認破產結局更悲

外國傳媒報道，歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff警告，全球央行正不斷減息及印銀紙，是令到包括美國在內的環球經濟病得更重的原因！目前整體經濟看起來不似病重，只是因為他們只衡量支出，完全沒有提及高不可攀的債務。

他強調，債務是值得關注的，因為邏輯上，欠債最終是要還錢，即使是「債冚債」，也會有爆煲的一日，美國也是如此。雖然美國聯儲局可以透過無限印鈔來「債冚債」，但最終必然會引發通脹，「如果通脹升到4%或5%，而你得到的美元利息是0厘的話，就是災難！我認為通脹很快就會在全球爆發，美元會在某時點崩潰。」

如果Schiff的預測正確，反映全球將要面對加息壓力，這就產生唯一問題：市場並不能承受更高的利率，聯儲局曾嘗試將利率正常化，但從未做到。那麼，Schiff又怎解釋，目前利率不但沒有火箭式上升，反而是持續下跌呢？

他說：「由於債務泡沫正不斷膨脹，利率抽升只是時間問題，我們已陷入以下心態：貿易赤字是永久的、財政赤字也是永久的、利率會維持低企、消費者價格不會上升。」Schiff指出，這就是值得爭論的地方，明顯是不能持續，上述心態只要持續愈久，後果就愈嚴重。

他又說：「為何聯儲局要重啟量化寬鬆(QE)，就是因為美國政府出售的國債得不到足夠的私人需求支持。」

那麼，結局會如何？他認為只有兩個：誠實地破產，或不誠實地破產。所謂「誠實地破產」，就是承認債主得不到其擁有債務的足夠還款；「不誠實地破產」，就是債仔不停地印銀紙來「債冚債」，最終會引發超級通脹。

他說：「重要的是，我們已確認破產了！因為我們根本不可能還清所有的債。結局是如果我們硬要再催谷經濟，就將會陷入嚴重的衰退，泡沫是不能永久持續，股市一定是大跌收場。」

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