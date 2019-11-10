全球經貿戰：美對華開放禽肉市場　料加速達成貿易協議

外國傳媒報道，隨着中國受非洲豬瘟影響，豬肉價格上月急飆一倍，而中美談判上周提及互相解禁家禽進口，美國上周五(8日)就率先宣布對中國開放。有專家分析，美國此舉有助中美加速達成首階段貿易協議，美國農民及肉品商亦可趁機賺大錢。

回看中國自2004年起，就積極爭取出口家禽到美國，但直到現在，中國的家禽仍必須在美國或其他國家境內屠宰後，才能賣到美國，美國上周五就公布，將允許由經過認證的中國屠宰場，出口包含整隻及部分家禽，或其加工產品到美國。

由於美國已先行一步，若中國因此重新開放美國家禽進口，對美國農民及肉品商而言，將是重大勝利，因中國目前對肉類需求的迫切性遠高於美國。

事實上，中國國務院上周四(7日)已表示，受非洲豬瘟拖累，連菜價、蛋價升幅也過快，故要確保重要產品的供應。相比美國，中國需要更多禽肉進口，以降低整體物價，避免通脹升溫。

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