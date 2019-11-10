全球低通脹料持續　皆因中國呢個數據...

外國傳媒報道，全球低通脹料短期內持續，主因是中國工廠成本及出貨價跌幅創2016年以來最勁。換言之，即使是聖誕節臨近，今年整體「死物」價格都難以大升，加上全球其他工廠要與中國競爭，都不敢大幅加價，繼而進入「跌價旋渦」，並可能會令中美貿易緊張局面加劇。

英國歐利盛SLJ資本(Eurizon SLJ Capital)分析員Stephen Jen及Joana Freire表示，中國正向全球輸出通縮，因中國的產量佔據一定的比重，加上本土需求疲弱及與美國打貿易戰，令貨品更傾向出口為主。因此，美國、歐洲、德國、日本、南韓的生產者物價指數(PPI)亦隨之轉弱，即預示通脹不會急升。

由於內地周六(9日)公布了10月PPI數據，是連跌4個月，意味全球通脹短期內難以急飆之餘，更恐帶來通縮壓力，情況就像2014至2016年，當年中國出口的貨品價格下跌，令環球央行要想辦法催谷通脹。即使到現時為止，日本、德國，以及美國也未能令通脹升至近2%的央行目標。

舉例來說，中國出口至日本的機械、金屬、衣物，以及化學品價格持續下跌，連帶美國、德國，以及南韓也是如此。

因此，除非看到中國PPI回升，否則全球貨幣寬鬆的環境會持續。要讓中國PPI回升，除了原材料要漲價外，中國國內需求回增也是重要因素。

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