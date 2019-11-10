致富智庫：打工仔「過度透支」10大徵兆　你中咗幾多？

香港人生活忙碌急促，返工「朝9晚5」基本上是奢望，OT到天光更加唔係新鮮事，尤其家陣咁嘅時勢，除非間舖被迫提早落閘，否則點敢「夠鐘收工」。其實，你係咪已經被份工「透支」到盡？以下有10大徵狀，細心數數，自己中咗幾多？如果有，你份工可能難撈到爆：

【1、健康出現問題】

健康不只是講身體表面，內心也要計埋！如果積勞成疾，令你背痛、沮喪、心臟病、過胖，或者時不時出現小病，你就要睇睇份工是否仍適合你！中國人有云「病由心生」，癌症在中醫角度來看又叫「鬱積症」，千萬不要將抑鬱變成疾病！

【2、認知困難】

有研究發現，壓力會令人的記憶力、決策能力、情感控制、集中力出現問題。當你發覺突然間犯下愚蠢錯誤、忘記重要事情、突然情緒失控、決策力變差，這就是被「Chur爆」迹象。

【3、人際關係轉差】

壓力會影響一個人的生活，尤其是人際關係，就算你在工作上頂得住壓力，回到家也可能變了「另一個人」，反而使家庭生活不好過。當你發現經常會有無謂爭吵，就要小心。

【4、帶工作回家】

工作歸工作，放工回家後就是私人時間，如果仍要工作，證明你已到了「工作狂」的階段，是個嚴重被「Chur爆」訊號。

【5、疲倦到想死】

當你有一日覺得就算晚上瞓得好好，但早上連起身都有難度、一日到黑「咖啡或茶」不離身，又或者在工作時難以清醒，就要警覺已被「Chur爆」，生命無價，小心小心。

【6、負面情緒主導】

當你有日突然變得憤世嫉俗，經常覺得全世界欠咗你，甚至覺得自己人工好低，上司全部庸碌無能，總之所有事物都甚為負面，就是被「Chur爆」了。

【7、滿足感下降】

很多時推動努力工作的原動力是「滿足感」，一旦滿足感下跌，對你的工作必定有影響，也是你對現有工作壓力爆煲的重要訊號。

【8、突然洩氣了】

當你有日已突然把工作變成「渡蜜月」，即係突然hea做，主動性盡失，根本就不是原本「陽光」的你，這就是被「Chur爆」特徵，猶如一個洩氣的氣球。

【9、表現不進反退】

你要經常回顧自己的表現，例如1個月前是怎樣？6個月前呢？1年前呢？如果覺得自己的表現是不進反退，就要留心喇，份工或已把你「透支」，你要諗諗份工仲啱唔啱你做。

【10、自控能力轉弱】

學美國佬名曲「The Greatest Love of All」話齋，人生最偉大的愛就是愛自己，當有日你發覺自己的自我控制能力變差，甚至向平日覺得邪惡的「誘惑」低頭，例如食煙、酗酒、蒲吧等，這就要小心了。

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好喇，上述徵兆，你如果中咗大部分，或10樣徵兆都中晒，除咗辭工外，就只有一個辦法解決問題，就是一定要做到「公還公，私還私」，放工、放假堅決唔好諗工作！

記住，唔好同自己講做唔到，你唔想辭工，一旦被份工「Chur爆」，工作效率大跌，最終可能都係「被」辭工，咁不如預早做好「防爆措施」。

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