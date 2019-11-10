樓價UPDATES：業主趕移民　劈逾百萬沽錦綉

個別二手業主趕移民，為求加快套現，旺市下照減價出貨。元朗錦綉花園洋房，減價約112萬港元，終以918萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島南區貝沙灣4期8座低層C室，實用面積約1,040方呎，套三房連工人套間隔，望海景，近日以50,000元獲承租，實用呎租約48元，原業主於2013年2月以1,928萬元購入，現租出享租金回報率約3厘。

●港島南區貝沙灣11月錄首宗成交，單位為6期1座中層C室，實用面積463方呎，一房間隔，享海景，以1,130萬元易手，實用呎價24,406元，原業主於2010年12月以800萬元買入，持貨9年帳面獲利330萬元，單位升值41%。

●上環帝后華庭1座高層I室，實用面積約538方呎，三房間隔，今年8月開始放售，原開價1,298萬元，經議價後減價38萬元或約3%，終以1,260萬元以交吉形式沽出，實用呎價約23,420元，原業主於2013年8月以920萬元購入，持貨6年轉手帳面獲利約340萬元，物業升值逾37%。

●鰂魚涌南豐新邨4座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以約700萬元獲外區上車客承接自用，實用呎價約17,903元，原業主於2004年11月以約154.3萬元購入，轉手帳面獲利約545.7萬元，物業大幅升值約354%。

●西灣河鯉景灣怡茵閣高層G室，實用面積約666方呎，以1,205萬元易手，實用呎價約18,093元，新買家為同區換樓用家，原業主於1997年10月份以約618萬元購入上述物業，轉售帳面獲利約587萬元，物業升值約95%。

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九龍區

●馬頭角翰畋極高層A室，實用面積約357方呎，一房間隔，享有海景，放租約半個月，業主原開價17,000元，經議價後減價1,500元或約8.8%，終以15,500元租出，實用呎租約43元，原業主於2017年12月以830.7萬元購入，現享租金回報率約2.2厘。

●九龍塘又一居10座高層E室，實用面積522方呎，套三房間隔，還價數天即成功承租，月租24,500元，實用呎租47元，業主早於1992年以258.5萬元一手購入物業，持貨27年，是次成功租出單位，可享高達11.4厘租金回報。

●奧運站凱帆軒1座低層C室兩房戶，望海景，實用面積約429方呎，以約22,000元放租約1個月，議價後減價1,000元，以21,000元租出，實用呎租約49元，新租客為夫婦，心儀單位向海，故睇樓兩次後決定承租，業主於2018年7月以約948萬元購入上述單位。

●長沙灣碧海藍天錄本月首宗買賣，單位為5座低層D室，兩房間隔，實用面積約502方呎，以930萬元放盤兩個月，議價後減價82萬元，獲區內家庭客以約848萬元購入，實用呎價約16,892元，原業主於2012年9月以約509.5萬元購入，是次轉售帳面賺約338.5萬元，物業升值約66.4%。

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新界區

●元朗錦綉花園M段5街單號屋，實用面積848方呎，花園面積約928方呎，開價約1,030萬元，因業主決定移民，議價後減價約112萬元，以918萬元沽出，實用呎價10,825元，新買家為用家，原業主於1986年以24萬元買入上址，持貨約33年，是次轉手帳面獲利約894萬元，單位期內升值37倍。

●天水圍居屋天祐苑C座高層6室，實用面積435方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名區內客垂青，業主願意即時減租200元，租客決定以9,800元即睇即租，實用呎租22.5元。

●屯門萬寶大廈高層A室，實用面積約263方呎，兩房間隔，區內分支家庭客，誠意先交一年租，業主即減租700元，以每月8,300元租出單位，實用呎租約32元，原業主於2019年9月以325萬元購入，現租出享租金回報率約3.1厘。

●屯門菁雋高層29室，實用面積178方呎，開放式間隔，月租叫價8,300元，近日獲租客洽租，由於租客願意一筆過預繳一年租金，故業主肯減租，最終以7,200元租出，實用呎租40.4元，新租客為外區客，只睇樓一次，即決定承租上址，業主於今年7月以295.4萬元買入，租金回報約2.9厘。

●屯門公屋田景邨田樂樓中層4室，實用面積349方呎，單位連租約故未能視察內籠，同區買家曾參考單位的相片及同類型單位，更獲父母資助首期，以已補價自由市場價305萬元購入上址自用，以實用呎價8,739元。

●屯門䨇寓南翼低層A室，實用面積521方呎，兩房一廳設，獲租客以14,500元即睇即租，實用呎租27.8元，如以業主於2017年以約626萬的購入價計算，該單位的租金回報率達2.8厘。

●馬鞍山翠擁華庭1座低層A室，實用面積837方呎，三房兩廳間隔，原叫價1,250萬元，放盤3個月，累減185萬，減幅達14.8%，以1,065萬元連車位沽出，實用呎價12,724元，原業主於2000年9月購入上述單位，當時作價355萬元，持貨逾19年至今轉售，帳面獲利710萬元離場，期內升值2倍。

●沙田夾屋晴碧花園1座中層H室，實用面積601方呎，套三房間隔，原先開價880萬元，放盤僅3日，減價42萬元，減幅4.8%，速獲用家以838萬元承接，實用呎價13,943元，原業主於2009年6月購入，當時作價308萬元，已包括地價，持貨逾10年帳面獲利530萬元，單位期內升值1.7倍。

●馬鞍山雅典居8座中層A室，實用面積727方呎，三房兩廳間隔，原先開價1,150萬元，累減190萬元，減幅達16.5%，獲買家以960萬元承接，實用呎價13,205元，原業主於2012年5月以580萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利380萬元，單位7年多升值66%。

●馬鞍山銀湖．天峰2座高層E室，實用面積603方呎，兩房兩廳間隔，望山景，原先叫價1,020萬元，放盤兩星期，減價50萬元，減幅約5%，以970萬元易手，實用呎價16,086元，原業主於2009年6月購入上址，當時作價364萬元，持貨10年多至今沽售，賬面獲利606萬元離場，單位期內升值1.7倍。

●馬鞍山銀湖．天峰3座高層G室，實用面積552方呎，兩房間隔，開價約880萬元，議價後以855萬元易手，實用呎價15,489元，新買家為用家，原業主於2010年以384萬元購入，持貨9年，沽出單位帳面獲利約471萬元，單位升值約122%。

●青衣翠怡花園5座頂層單位，實用面積約443方呎，兩房間隔，以648萬元成交，實用呎價約14,628元，原業主在2010年6月以約219.8萬元買入，持貨9年轉手，帳面獲利約428.2萬元或升值約2倍。

●青衣美景花園7座低層A室，實用面積401方呎，兩房間隔，九月叫價510萬元，10月施政報告公布後，隨即加價20萬元至530萬元，新近輕微減價，以526.8萬元沽出，實用呎價13,137元，較最初開價高約3.3%，原業主於2010年8月以171萬元買入單位，轉手帳面獲利約355.8萬元，單位期內升值約2.1倍。

●東涌東環2A座高層7室，實用面積約384方呎，一房間隔，享內園景觀，近日獲以每月13,500元承租，實用呎租約35元，業主於2019年3月以540萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約3厘。

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