恒大健康斥逾4億增資電動車公司
2019年11月10日 21:37
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恒大健康產業集團(00708)公布，其附屬公司NEVS的股東Mini Minor與National Modern訂立投資協議，Mini Minor將以總認購價5.39億元瑞典克朗(約4.38億港元)，認購NEVS新股份，相當於NEVS經擴大已發行股本約42.19%，並額外向NEVS無條件分批注入等同於總金額28.52億美元之現金或資產，對NEVS作出股東增資。
另外，National Modern以總代價9,119萬美元出售NEVS銷售股份予Mini Minor，所得款項將用於清償其結欠NEVS之債務。交易完成後，Mini Minor持有NEVS之股權，將由68%增至82.4%。
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