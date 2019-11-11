陳政深　港股勢挑戰28300點

港股連升兩周，儘管上周五（8日）回吐近200點，但仍可企於27,419點的250天線以上水平。趨勢上而言，港股未脫上升軌迹，畢竟在升穿10天線，以及企穩九月中的高位後，指數的強勢基本已獲確認，下一站應可挑戰七月份的平台區，即28,300點附近位置。

阻力在前，資金有所猶豫亦屬合理，由於恒指目前水平已頗為接近上述阻力，該阻力水平亦為成交密集區，亦即是有不少蟹貨的區域，假如投資者早在低位—如26,000點水平，已累積貨底，目前亦採取逐步減持、鎖定利潤的策略；即使希望短炒博最後一轉，亦不宜輕言追落後，而只應該押注強勢板塊的最強勢股或次強股。以電訊設備股為例，舜宇光學（02382）、瑞聲科技（02018）及丘鈦科技（01478）仍然是當中首選。

同樣道理，中國經濟動力漸漸由外貿轉內需，似乎已是目前形勢下必然的國策方向，國務院在年中時印發《體育強國建設綱要》，提出一系列的戰略任務，明顯為行業加持。筆者一向首選安踏（02020），集團走多品牌策略，除了本身優勢明顯的安踏之外，高端FILA銷售亦相當理想，品牌第三季銷售金額便錄得逾五成的增長。安踏近日股價沿上升通道行進，雖然14天RSI漸漸逼近70，但亦只是顯示其強勢所在，走勢未見偏離，趁大市整固，可趁機收集，以250天線，即約68.5元左右位置為止蝕參考，短線上望空間約兩成。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－－