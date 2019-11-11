古勝　內地汽車股福禍難料

中美貿易談判發展主導港股，惟消息時好時壞，即市走勢或逐步趨向波動。雖然，人民幣反彈，皆帶領受惠板塊繼續向上，但要留意離岸人民幣自年初至今仍貶值近1.57%，惟本月卻升值約2.6%，在人民幣匯價仍然波動下，對部分企業是好是壞仍難以說清，故不宜當單邊市咁炒。

就以汽車股為例，雖然部分汽車股係威係勢並作出較有力反彈，惟板塊基本面未見改善，係咪中美兩國傾得成，板塊就一定受惠？答案顯然是否定的。

從基本面分析，汽車股未來真係好難估，原因有幾個：首先，中美就算傾得成，但難以估計內地對外資開放程度有幾大？對本土汽車行業是「有競爭才有進步」，還是「汰弱留強後變得冇運行」？冇水晶球都唔會知。

其次，從內地汽車銷售數據反映，行業過住「金九銀十」旺季不再。中國乘聯會上周五公布，轎車、SUV、微客，以及MPV的廣義乘用車銷量按年下降6%至187萬輛，為過去17個月中的第16次下跌，唯一增加月份為今年六月，但主因是該月經銷商清理庫存，提供了大量折扣所致，而非市場購買力突然增加。

由此可見，內地經濟放緩已打擊民眾消費信心，而且中央推增加消費措施尚見成效，行業最後福禍難料，故就算板塊短期走勢反彈，都係建議大家放埋一邊當睇少瓣，最少等到行業「終極贏家」出現先再押注，相信才是致勝之道。

數據方面，今個星期美國未見太重要數據，只有周三的美國十月份CPI數據較值得留意。港股方面，周三則有領展（00823）及騰訊（00700）分別公布中期業績及第三季業績，同樣值得大家多加關注。

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