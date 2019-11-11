御峰理財　有何方法可將資金轉移海外？

由於近月香港政局不穩，移民成了市民關心的問題。可是，外國政府也不是以濟世為懷作接收移民的原則，基本上沒有國家歡迎窮人，否則難民便不會成為歐盟問題。窮人的定義因國家而異，歐美澳加拒收的「貧窮人口」，在東南亞國家眼中可能成變上賓。有一點必須要注意的是，移民申請人要搞清楚居住及入藉的資格和分別。不然，可能捐失金錢和時間，賠了夫人又折兵。

對於一些人走不到也要錢走的零售客戶，近日紛紛想盡辦法開立離岸戶口。有報道甚至指，有銀行的離岸戶口申請名額爆滿，最快要兩個月後才可申請開戶。據了解，不少提供離岸戶口服務的銀行，要求開戶金額至少100萬或150萬，非一般市民可以承擔。不過，開設離岸戶口並不一定是一了百了，不少外國稅制都較香港複雜，有些甚至有外匯管制，故此開戶時必須做足功課，了解風險。

門檻再低一級的方法是申請美股戶口，但該證券行必須將客戶的現金和證券資產託管在香港以外的地方。因為即使是美國證券公司，也有可能將戶口資產託管在本港公司，而且並非美國證券投資者保護公司（SIPC）的認證會員。若券商破產，客戶屆時將得不到SIPC對證券以及現金提供的50萬美元保障。再簡單一點，可以考慮投資離岸基金，但與投資美股一樣，基金公司的託管人也必須是離岸註冊公司。

最後一個方法，就是在外國的持牌的虛牌銀行開戶。一般而言，虛牌銀行沒有開戶資金要求，但申請人或需持有外國護照，甚至當地收件地址。

儘管高盛在10月初發表報告，指逾300億資金流向新加坡，但香港金管局指看不到有明顯資金流出港元或銀行體系。不論誰對誰錯，給自己多一個後備方案，有備無患。

御峰理財研究部

－－－－－－