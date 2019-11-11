沈振盈　「立冬」後有港股呈轉勢

上周指出：「星期五（8日）是「立冬」，曆法上正式踏入冬季的「乙亥」月，估計大市的表現會更為反覆，慎防恒指出現急挫。結果在星期四出現好消息挾上，以及前一晚美股大升創新高的情況下，星期五真的急挫。「立冬」此節氣的影響，真的頗大。

上周四商務部指出，如果要達成協議，中美雙方要跟訂立協議過程中，按比例將已加徵的關稅撤減。其實這只是中方再一次重申其底線要求，並不是讓步。惟市場以訛傳訛，認為是中方願意簽署協議。消息一出，港股在短短15分鐘內上升逾300點，直撲28,000關口。但急升過後，沽壓湧現，部分投資者已看清背後的實情，只是中方再一次企硬自己的立場。而此講法美方並未有正面的回應。

翌日，美國傳媒已有報道，指出中方要「撤銷關稅」的前設，未必能在國會通過。若然真的如是，即是當日的急升，是炒錯市。若從技術走勢分析，27,800至28,000點乃重大阻力位，頗難突破，除非有重大的利好因素出現，改變了基本因素的看法。短期內若大市回落，向下第一個支持位在27,400點，250天平均線水平。若此位一破，就會出現較急的跌勢，下望26,400點。

本周每日的股市走勢預測：

周一（壬子日）：天干地支皆屬水，全水之局，股市沽壓漸大

周二（癸丑日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，先跌後企穏

周三（甲寅日）：天干地支皆屬木，全木之局，跌勢喘定，出現反彈

周四（乙卯日）：天干地支皆屬木，全木之局，弱木市況仍偏軟

周五（丙辰日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，輕微反彈

訊匯證券行政總裁沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

－－－－－－