【獨家消息】咪亂炒新股！證監突查券商　料打擊圍飛

市場消息透露，香港證監會上周三(11月6日)突然到多家證券行「上門」查詢，業界推測可能與打擊新股「圍飛」活動有關。證監會發言人接受查詢時，對消息不作評論。

消息透露，是次遭證監會「踩場」的證券行中，包括本地及內地資金背景的券商，部分活躍於新股包銷業務。有熟悉市場運作人士透露，近期新股市場氣氛好轉，部分一、兩年前為「啤殼」鋪路的新股開始蠢蠢欲動，而且現時接近年底，若未能趕及今年內上市，明年上市成本會增加。

所謂「圍飛」活動，是指新股上市時，股票集中由少數「自己友」或「人頭戶」認購。證券及期貨專業總會會長王國安估計，是次證監會的行動有可能與新股「圍飛」活動有關。「新股圍飛問題一直都存在，而且不限小型新股，連中型股都有，如果情況唔係咁離譜，證監會都唔會出手！」

事實上，證監會副行政總裁梁鳳儀早前曾表明，近年完成及規模較細的招股項目，有相當部分在上市時的持股量相對集中。那些發行金額較細的申請人，亦欠缺令人信服的上市理據，上市成本往往與集資額不成正比。當中更有許多在首次公開招股後不久便轉手，或獲注入重大資產。而且還出現各種操縱活動，例如極端的價格波動等。

此外，新股包銷商亦可能會基於各種不當誘因，建立大量大額訂單，因而犧牲訂單的質素。在一些極端個案中，包銷團的成員甚至可能會提交經誇大或虛構的訂單，因此證監會正就股票市場的簿記建檔(book building)過程進行主題檢視。

投資者學會主席譚紹興表示，近期新股市場轉旺，吸引不少散戶積極參與認購，證監會的行動「冷卻」一下市場係好事。他又說：「內地資金收縮，香港股票市場又冇乜嘢好炒。相反，炒新股用招股價認購，冇咁多蟹貨，故散戶寧願炒新股！」

他又稱：「依家保薦新股上市其實冇乜肉食，最和味係後面嗰部分，即係包銷新股，呢樣先賺得最多。不過，包銷商當中如何分配股份，存在好多灰色地帶。」因此，他認同證監會審視新股簿記建檔過程。

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