新股專輯：中國抗體及瑞誠中國均以下限定價
2019年11月11日 07:40
東網電視更多新聞短片
兩隻新股公布招股結果，其中，尚未有盈利或收入的生物科技企業中國抗體(03681)發售價定為7.6港元，為招股價範圍下限，集資淨額估計約12.86億元。倘超額配股權獲悉數行使，將於超額配股權獲行使後收取最多額外2,731.92萬股將予出售及轉讓發售股份的所得款項淨額。認購一手(300股)中籤率為100%。
香港公開發售超額認購約11.87倍，國際發售已獲超額認購約1.38倍。股份將於11月12日(周二)於主板掛牌。
另外，內地電視廣告營銷商瑞誠中國傳媒(01640)發售價定為1.25元，為招股價範圍下限，集資淨額估計約7,880萬元。認購一手(2,000股)中籤率為65.01%，最少認購15手(即3萬股)始穩獲一手。
香港公開發售錄得超額認購約18.47倍，合共2,000萬股已由國際配售重新分配至公開發售，故公開發售總數已增至3,000萬股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數30%。另國際配售已獲小幅超額認購。
股份將於11月12日(周二)於主板掛牌。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。