新股專輯：中國抗體及瑞誠中國均以下限定價

香港公開發售超額認購約11.87倍，國際發售已獲超額認購約1.38倍。股份將於11月12日(周二)於主板掛牌。

香港公開發售錄得超額認購約18.47倍，合共2,000萬股已由國際配售重新分配至公開發售，故公開發售總數已增至3,000萬股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數30%。另國際配售已獲小幅超額認購。

股份將於11月12日(周二)於主板掛牌。

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