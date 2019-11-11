【股民熱話】人民幣重回「六時代」？定期存款諗得過嗎？

隨着中美貿易談判有良好進展，反映國際市場的離岸人民幣兌每美元升破7算關口，上周四一度見過7.0202，之後又喺7關口上落整固。到底人民幣係咪仲有得升？低息環境下，呢啲位可唔可以考慮做人民幣定期存款收息賺價？

首先，年底前中美能否簽訂一紙貿易協議，是人民幣後市走勢的一個重要因素。基本上，以上周中國宣布買美國豬肉、放寬外資銀行、證券公司等機構的持股限制，以及中美雙方就同步同比例取消已徵收的關稅作為協議重要條款的說法，事件發展向好，是人民幣回升的動力來源，若雙方落實簽署協議，離岸人民幣該在7算現承接。

按走勢，去年第四季至今年首季，離岸人民幣亦曾由7算邊回升至6.6水平。第二季進入貶值期，由6.6水平貶至9月低位見7.1959才喘穩。若以波幅計，呢轉人民幣轉強，初步阻力在6.95至6.96，一旦升穿，下個大位睇6.5。

MSCI上周宣布，提升A股納入因子至20%。參考1992南韓股市首次獲納入MSCI指數，到1998年完全納入MSCI指數，期間7年，南韓股市有起有落，但真正大牛市，在1998年下半年才開展，到2004年外資在南韓股市的佔比高達四成。

至於台灣，1996年起首次獲納入MSCI，期間台灣股市一直向好，至2000年科網股泡沫爆破才掉頭，而2005年台股才完成納入MSCI指數。內地A股獲MSCI逐步調升比重，從股市結構上，中長線有望更健康成長，但也未必會即起起到好大的刺激作用，尤其是當前中美貿易矛盾對經濟的衝擊仍揮之不去，而由獲納入到完全納入，都是十年八載的事，故單純睇A股因素而過分憧憬人民幣資產表現，不切實際，對人民幣中短期的啟示作用，又未必太大。

筆者認為，人民幣還是離不開區間上落，穩定為主的格局。因目前人民幣尚在國際化的進程之中，透過區間上落穩定表現，才能鞏固外界對持有人民幣匯率資產的信心。暫時而言，今年人民幣「破七」後，波幅區有所調整，但區間走向未變。嚴格而言，在外部因素漸趨明朗的大前提下，人民幣在7算邊具值博率，唔想押注中資股，做番3個月期人民幣定期存款，博收息兼賺價穩袋半成回報率，喺今時今日的低息環境，都唔係冇得諗。

東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－