【市前重點睇】美匯轉強 金價曾挫至1444美元

●美匯指數升上98.35，離岸人民幣(CNH)弱見6.9896，港匯企7.8287，日圓兌美元漲至109.24，歐元跌至1.1023，英鎊反覆企1.2795。金價低見1,444美元。布油漲至62.43美元，紐油高企57.19美元。道指期貨窄幅上落。

●美國總統特朗普表示，美國尚未同意全部取消已對中國加徵的關稅。

-中國官媒指出，若不取消關稅，中美肯定達不成第一階段協議。

-白宮貿易顧問納瓦羅稱，作為第一階段貿易協議的組

成部分，美國願意推遲定於12月15日開始對中國加征的關稅

●美國11月密歇根大學消費者信心指數連續第三個月上升，因對財務狀況及經濟看法樂觀。

●美國10年期國債孳息率升2.44點子，報1.9417厘。

●港股ADR指數上周五收報27,592點，跌58點。

●即月恒生指數夜期上周五收報27,602點，跌78點，低水49點，成交15,304張。

●紐約期油上周五收報每桶57.24美元，升9美仙或0.16%，全周計累升1.9%；布蘭特期油收報每桶62.51美元，升22美仙或0.35%。

●紐約期金上周五收報每安士1,462.9美元，跌3.5美元或0.2%，創8月2日以來收市新低。

●沙特阿美將於11月17日啟動IPO。

●穆迪調低英國評級展望至「負面」。

●中國上月通脹超預期達3.8%，豬肉價飆逾1倍。

●傳中國考慮進一步削減電動汽車購買補貼，行業監管機構正在討論該提議，打算觀察一下未來幾個月的銷售數據再做決定。

●【獨家消息】咪亂炒新股！證監突查券商，料打擊圍飛

●傳騰訊以15億美元估值收購了印度保險產品綜合平台Policybazaar.com的少數股權，謀求在印度發展迅速的保險行業佔據一席之地。

●消息指阿里巴巴將推進香港IPO，計劃11月15日開始接受投資者認購，11月20日定價，可能籌資多達150億美元；花旗、摩根大通和摩根士丹利將參與發行。

－－－－－－