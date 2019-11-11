匯銀智慧社區復牌　股價挫5%

公司公布，已符合所有復牌條件及復牌指引，包括完成適當調查，以解決羅兵咸永道會計師事務所所識別的審計事項；根據上市規則刊發所有未刊發財務業績及回應任何審計保留意見；向市場告知所有對股東及投資者而言屬重大的資料，以便評估公司的狀況，包括由羅兵咸永道所識別的審計事項對集團的資產、財務及營運狀況的影響。

此外，公司採取預防措施，盡量減輕預付款項相關交易及其他問題交易對集團財務及營運的影響；協助調查、內部控制審閱、中國內部控制檢討及跟進審查；改善集團內部控制政策，以防止日後任何未經授權預付款項交易及不正常情況；與聯交所全面合作，提供調查的最新發展及有關預付款項與其他事項的資料；盡力擴大集團業務發展以提升財務表現。

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