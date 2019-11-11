【即市分析】消息股動向成股市溫度計
2019年11月11日 09:05
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東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判進展較預期理想，美股屢屢尋頂，港股則反覆向上，恒指雖然六連升後無以為繼，但部分細價股有起動迹象，多少反映市場氣氛好轉。
先睇隻長江生命科技(00775)，集團早前公布其黑色素瘤(皮膚癌)抗原疫苗Seviprotimut-L第三期階段臨床試驗的中期數據分析結果後，股價狂飆，上周五(8日)回一回，但就被納入MSCI中國小型指數內，相信股價整固一輪後隨時又再開快車，如已上車者不妨訂好止賺位後慢慢等二次爆發，博放年尾花紅！
其次，另一股價長期低迷的智美體育(01661)亦見起動，上周五初段股價一度高見0.31元，惟即市動力未能維持，最終收報0.228元，加上今年上半年盈轉蝕2.7億元人民幣，故宜觀察今日收市能否守穩100日線約0.26元支持，再謀定後動。
簡單而言，上述細價股靜極思動，而相關企業若能有較實際消息推動股價向上，相信炒上可持續性會較強，而唔係得一兩日貨仔就炒完，故買還買，但都要識揀至好。此外，由部分資金開始有轉戰相關消息股，揭示港股氣氛確實較早幾個月前佳，故大家在整體布局上可略為進取一點！
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