【即市分析】消息股動向成股市溫度計

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判進展較預期理想，美股屢屢尋頂，港股則反覆向上，恒指雖然六連升後無以為繼，但部分細價股有起動迹象，多少反映市場氣氛好轉。

簡單而言，上述細價股靜極思動，而相關企業若能有較實際消息推動股價向上，相信炒上可持續性會較強，而唔係得一兩日貨仔就炒完，故買還買，但都要識揀至好。此外，由部分資金開始有轉戰相關消息股，揭示港股氣氛確實較早幾個月前佳，故大家在整體布局上可略為進取一點！

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